Espot rep el primer ministre de Liechtenstein per a compartir experiències en el procés d’acostament a la UE

El primer ministre de Liechtenstein i Xavier Espot (SFGA)

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous el primer ministre de Liechtenstein, Daniel Risch, a l’Edifici Administratiu del Govern. La visita oficial de Risch –que ha arribat a Andorra acompanyat de Simon Biedermann, secretari General del Ministeri d’Afers Generals del Govern i Finances– dona continuïtat al desplaçament que Espot i la ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, van fer al país centreeuropeu a l’octubre de l’any passat. A més, la ministra liechtensteinesa d’Afers Exteriors, Educació i Esports, Dominique Hasler, ja va visitar Andorra a l’abril de l’any passat.

L’objectiu de la visita és refermar la cooperació existent entre ambdós països, compartir qüestions d’interès comú i que són rellevants per als dos executius, com ara la diversificació econòmica, les finances, la lluita contra el canvi climàtic, el turisme de neu i muntanya i, especialment, l’experiència liechtensteinesa en el seu procés d’acostament a la Unió Europea.

L’agenda de treball ha començat amb la trobada bilateral entre Xavier Espot i Daniel Risch, que també ha comptat amb la presència de Simon Biedermann i de l’ambaixador andorrà al Consell d’Europa, Joan Forner, que alhora exerceix d’encarregat de Negocis a Liechtenstein. Seguidament s’ha celebrat una reunió de treball encapçalada pels dos mandataris, a la qual s’hi ha sumat el secretari d’Estat d’Afers Europeus en funcions, Landry Riba, i Joan Forner.

Durant la reunió, la representació andorrana ha informat al primer ministre liechtensteinès sobre els avenços que ha fet el Principat en les negociacions amb la Unió Europea per tal d’assolir un Acord d’associació. Espot ha destacat la importància de l’acord com “la clau de volta per a diversificar l’economia, i per tant del creixement econòmic, i per tant per a poder fer encara més polítiques socials i mediambientals”. És per això, ha afirmat el cap de Govern en funcions, que Andorra agafa l’exemple de Liechtenstein per “l’experiència que ens pot aportar” en el seu encaix amb Brussel·les.

I és que Liechtenstein forma part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), així com de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) i de l’Espai de lliure circulació Schengen, si bé no pertany a la UE. Un fet que, tot i permetre la participació liechtensteinesa al mercat únic, manté alhora l’estatus del país com a Estat tercer. Així doncs, és un precedent d’un Estat de petita dimensió que ja ha assolit un acord amb la Unió Europea, mantenint les seves especificitats.

“Els dos països tenim particularitats molt similars i el seu és un exemple a tenir en compte”, ha afirmat el cap de Govern en funcions. Daniel Risch, per la seva part, ha repassat els beneficis que ha aportat l’acostament del seu país a la UE a l’economia liechtensteinesa i ha desitjat “un bon tancament de les negociacions” d’Andorra per a assolir l’Acord d’associació. El primer ministre liechtensteinès ha explicat que el suport de la ciutadania del seu país a l’encaix amb Europa ha crescut des que es van integrar a l’EEE, passant de del 55% al 75%.

D’altra banda, Espot i Risch han intercanviat impressions sobre el context internacional, marcat pel conflicte bèl·lic entre Ucraïna i la Federació Russa, la crisi energètica o el poder adquisitiu de la ciutadania. Alhora, els dos mandataris han coincidit en la importància de refermar la col·laboració entre Andorra i Liechtenstein en àmbits com el turisme o la lluita contra el canvi climàtic, entre altres.

De fet, ambdós representants polítics han incidit en la necessitat de mantenir una bona cooperació entre els estats de petites dimensions, ja que, tal com han emfatitzat els dos mandataris, “compartim objectius i particularitats comunes”. “Tenim reptes i oportunitats similars i per això és molt important tenir i intensificar les bones relacions entre nosaltres”, ha apuntat Risch.

La jornada d’avui ha continuat amb una trobada entre el ministre de Finances i Portaveu en funcions, Cesar Marquina, i Daniel Risch, que també ostenta el càrrec de ministre d’Afers generals i Finances del govern liechtensteinès. A la trobada s’hi ha afegit el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals en funcions, Marc Ballestà, així com Landry Riba i Joan Forner. Marquina ha destacat l’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) el 2020 com a un element que permet disposar d’una xarxa de suport tècnic i alhora reforçar el reconeixement internacional del país.

A més, el ministre de Finances i Portaveu ha compartit amb Risch l’experiència andorrana com a membre d’aquest organisme. Un fet que ha interessat el primer ministre del país centreeuropeu, que actualment no forma part de l’FMI.

Finalment, el cap de Govern i el primer ministre han ofert una roda de premsa, en la qual els dos mandataris han compartit les principals qüestions tractades en les diferents reunions. Per a cloure el dia, les dues delegacions han fet una visita a l’església romànica de Santa Coloma i als frescos de l’Espai Columba.





Experiència del model de turisme de neu d’Andorra

Està previst que el desplaçament clogui demà, 17 de febrer, amb la trobada protocol·lària entre la síndica general, Roser Suñé, i Daniel Risch a Casa de la Vall; seguida del desplaçament de la delegació de Liechtenstein a Soldeu per tal de conèixer els detalls de la candidatura d’Andorra per a acollir els mundials d’esquí alpí del 2029, així com el model de turisme de neu del país. Precisament, per a cloure la visita, el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, oferirà una presentació del model de promoció turística del país i del funcionament d’Andorra Turisme.

Es recorda que Andorra i Liechtenstein van establir relacions diplomàtiques l’any 1995. Des d’aleshores, els successius executius d’ambdós països han treballat conjuntament en diversos àmbits, especialment en el marc del procés d’apropament d’Andorra cap a la UE. En l’àmbit econòmic, Andorra i Liechtenstein van signar un Conveni de no doble imposició (CDI) el 2015. Van rubricar-lo a Nova York els aleshores ministres d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya i Aurelia Frick.