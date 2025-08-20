Adjudicada la construcció de la rotonda de Montferrer, a l’N-260, per 730.000 euros

El Ministeri espanyol de Transports ha adjudicat la construcció de la rotonda de Montferrer (Alt Urgell) a l’empresa Pasquina, que durà a terme les obres amb un pressupost de 729.630 euros. Es preveu que els treballs, que tindran una durada de cinc mesos, puguin començar abans de la campanya d’hivern.
L’actuació, a l’actual intersecció ubicada al quilòmetre 230,700 de l’Eix Pirinenc, té com a objectiu millorar la seguretat en aquest punt viari, tant per a vehicles com per a vianants. Actualment es tracta d’una cruïlla molt utilitzada per la presència de diferents nuclis de població. A l’est s’accedeix al poble de Montferrer i a la urbanització el Balcó del Pirineu, mentre que a l’oest hi ha d’Aravell, Bellestar i Castellbò, entre d’altres, a més d’instal·lacions com l’Aeroport Andorra-La Seu i l’Escola Agrària del Pirineu.
La construcció de la nova rotonda a l’N-260, molt reivindicada pels veïns i institucions, s’inclou dins del programa de conservació i manteniment del Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible, que des del juny de 2018 ha invertit més de 150 milions d’euros a la demarcació de Lleida.