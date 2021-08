Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La millor actitud davant un atac és la indiferència. Un mal dia el té qualsevol i ningú té el poder d’amargar-te la setmana. Treball: Mart no està en el seu millor moment i la seva influència pot rebotar-te, però pots aprofitar la seva energia per a projectes.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

No basten uns dies per trobar a la teva ànima bessona. Deixa que l’amor arribi a poc a poc, ho gaudiràs més. Sigues pacient. Treball: pot ser que la persona que tant et molestava surti de la teva vida, però si el conflicte es repeteix, pensa si el problema està en tu.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

És possible que la teva parella o els teus fills estiguin valorant poc l’esforç que fas per mantenir a flotació l’economia. No et sulfuris, dialoga i ho comprendran. Treball: una ocupació a preu fet és el que toca per poder pagar les factures i poder viure.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Al teu signe lunar li afecten molt íntimament els influxos de la lluna i aquesta setmana en concret et notaràs molt sensible i seductor. Treball: setmana de resultats i d’iniciatives que cristal·litzen, de contractes que se signen. Treu-li partit a aquesta tendència.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Bon moment per enamorar-te, per formalitzar una relació. Pots viure una bella història d’amor que t’omplirà d’esperances. Treball: evita cometre un error o enfrontar-te a un company que està desitjant fastiguejar buscant-te les pessigolles.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Encara que pensis que les circumstàncies estan en contra teva, comprovaràs que només és la teva percepció. Evita les discussions, escolta a qui et doni un consell. Treball: hauràs de canviar de ritme i adaptar-te. Et deixaran clares les opcions: o ho assumeixes o te’n vas.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Idealitzes les situacions per viureles millor. Però vigila de no errar l’objectiu. Si una relació es resisteix, pot ser que no et convingui. Treball: si estàs parat la teva situació canviarà aviat, considera el que t’ofereixin una sort, encara que no sigui el que realment cerques.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Sigues constant amb els teus propòsits de canvi. Aquests dies t’enfrontaràs a un repte emocional que tu t’has imposat. Treball: la manera en què et relaciones amb els companys és més important del que creus, et pot ajudar molt.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot a punt per fer el que més et ve de gust, gaudir de la vida, de la teva llibertat. Alguna cosa pot canviar els teus plans a última hora, però gaudiràs. La teva vitalitat és envejable. Treball: solucionaràs un problema laboral que no t’implica directament, però que et beneficia.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Una setmana d’emocions regirades i tu no et trobes a gust. Demostraràs que ets molt capaç de no alterar-te i mantenir l’equilibri. Treball: el teu natural domini de les situacions et fa ser rebel, però començaràs a reprimir aquesta tendència i canviar.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Escolta al teu cor, es tracta de sentir més i pensar menys. Parlant dels teus sentiments, guanyaràs en tendresa i en entrega. Treball: un problema que porta tibant la corda de la teva paciència pot esclatar en qualsevol moment aquesta setmana.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tot el que vas pensar que no podia succeir, l’amor que semblava esvairse, es transforma i un somni es converteix en realitat. Treball: és un moment idoni per a tu, no perdis temps en assumptes que no t’interessen, tots es dedicaran a fer-te la vida més plaent.