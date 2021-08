Experts de l’UAB participaran en la reunió de poble en relació al Centre d’immunologia

La Plataforma Ciutadana per al dret a la informació referent a la instal·lació d’un laboratori BSL3 a Ordino anuncia els dos primers noms del panell d’experts internacionals que assistiran a la reunió pública del dimecres 1 de setembre a les 21h a Ordino. Margarita Arboix Arzo, exrectora catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, experta de l’Agència Europea dels Medicaments (EMA-European Medecines Agency) i el catedràtic José Aguilera Àvila, del departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB, són els primers experts internacionals confirmats per la Plataforma, a priori contrària a la creació d’un centre de recerca en immunologia a Ordino.

Amb les places exhaurides per assistir presencialment a la reunió del dimecres dia 1 de setembre a les 21h a la Sala La Cortinada del Centre de Congressos d’Ordino, els impulsors de la plataforma es mostren més determinats que mai per la rebuda i la resposta dels ciutadans d’Andorra, de poder debatre públicament un projecte “tan transcendental per a les generacions futures del nostre país”.

“Les places presencials van exhaurir-se passada la mitjà hora d’enviar la convocatòria, si no estiguéssim en temps de restricció, crec que el Centre de Congressos d’Ordino hauria quedat petit. Hem rebut i estem rebent moltes inquietuds d’andorranes i andorrans, nacionals, residents i futurs habitants del país que estan molt inquiets per la instal·lació del laboratori BSL3 a Ordino”, ha declarat Enric Dolsa, conseller del Comú d’Ordino i principal impulsor de la plataforma ciutadana. “El nostre deure i el nostre dret és informar i estar informats. Tenir a la Sra. Arboix i al Catedràtic Aguilera en el panell de conferenciants, denota que aquest és un assumpte que traspassa les nostres fronteres”, ha afegit Dolsa.

La reunió, podrà seguir-se telemàticament i en directe pel canal Youtube de la plataforma pel dret a la informació laboratori p3: https://bit.ly/PlataformapelDretalaInformacioLaboratoriP3

La reunió pública comptarà, a més a més, amb experts científics i jurídics francesos i els assistents gaudiran de traductors simultanis jurats.