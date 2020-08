Decorar un apartament per a gent jove

Els joves solen buscar un espai que sigui còmode, útil i que porti la seva marca personal. Generalment, en pensar en un ambient juvenil, es pensa en un estil eclèctic i descontracturat. La base d’aquesta decoració solen ser mobles d’herència familiar combinats amb moderns accessoris i detalls funcionals i tecnològics.

Si busques que la teva casa tingui molta llum, opta per mobles que no ocupin tot l’espai, per la qual cosa és millor buidar les parets i utilitzar mobles baixos de línies rectes i complementar-los amb prestatgeries. Justament l’estil eclèctic del qual parlàvem al principi, es basa a barrejar objectes de diferents estils, que poc tenen a veure entre si, però que en conjunt aconsegueixen un bon resultat.

Per a il·luminar, millor usar focus encastats, per a una inspiració jove. El millor per a aquestes cases en matèria de cortines són els estors, ja que són pràctics i moderns.

I finalment, però no menys important, són els colors. Utilitza tonalitats alegres i càlides com el groc, el verd llima, els diferents colors de taronges, el turquesa o el púrpura. Tots aquests colors combinen bé amb parets blanques, fent que el lloc llueixi lluminós però amb un toc de color, el qual pot anar en una paret, o en petites pinzellades alegres a través dels diferents materials i objectes de la decoració

Per casaycolor.com