Instagram activa la càmera per error

Cada cert temps és freqüent escoltar com un error de seguretat en Facebook o en Twitter ha deixat al descobert la informació de milions de persones. En aquest cas ha estat Instagram, filial de Facebook, qui segons The Verge hauria ficat la pota.

En la versió beta de l’iOS 14 mentre un usuari estava navegant pel seu feed, malgrat no fer ús de les funcionalitats de la càmera, aquesta s’activava de manera automàtica. Segons ha informat la xarxa social, l’error ja hauria estat esmenat i ara l’aplicació només accediria a la càmera si l’usuari ha donat el seu consentiment.

Certament podem estar enfront d’un error rutinari de l’aplicació propietat de Mark Zuckerberg. No obstant això, al llarg de la història de les xarxes aquest tipus d’errors han estat freqüents i no sempre han estat una equivocació. En la retina queden els que segurament són els casos més flagrants i que tenen a Facebook i a Google com a protagonista. Ens referim al hackeig massiu que es va produir en el cas de Cambridge Analytica i al robatori d’informació que els cotxes que s’encarregaven de mapejar el món per a Facebook duien a terme de les xarxes wifi.

Per Tecnonews