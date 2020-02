Militants i simpatitzants de Demòcrates han assistit aquest dijous al vespre a la reunió informativa convocada pel Comitè Executiu, per tractar dos temes cabdals per al país i la ciutadania. Per una banda, l’actual situació de la branca de jubilació de la CASS i, per altra, el procediment ja en marxa per adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI). Dos compromisos de Demòcrates i en els quals el Govern ja hi està treballant, tal com ha refermat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover.

El ministre ha estat l’encarregat de facilitar als presents a la reunió tota la informació sobre els dos temes, així com atendre dubtes i qüestions al respecte. El primer tema tractat ha estat l’adhesió a l’FMI. Jover ha exposat que entrar a l’organisme consolida el procés d’homologació internacional i la credibilitat com a país. Ha afegit, a més, que entrar-hi suposarà comptar amb una ajuda experimentada per impulsar l’economia i reforçar les finances. El ministre ha confiat que el procés d’adhesió es concreti durant aquest any.

Pel que fa a la branca jubilació, Jover ha exposat que és un sistema que ha funcionat molt bé però que, en l’actualitat, ha deixat de ser sostenible per l’augment de l’esperança de vida de la població, motiu pel qual cal aplicar accions pensant en el mitjà i llarg termini. Ha defensat que, vista la transcendència de prendre decisions en aquest àmbit, és necessari el consens entre totes les forces polítiques, via pacte d’Estat. El ministre ha afegit que els estudis actuarials de la CASS, un dels quals s’ha enllestit els darrers mesos, marcaran el full de ruta a seguir.

Per la seva part la secretària d’organització de Demòcrates, Rosalina Areny, ha destacat l’acció de transparència que suposen aquestes reunions, tant cap als militants i simpatitzants del partit com cap a la ciutadania en general. “És necessari que els ciutadans tinguem el màxim d’informació sobre aspectes que ens afecten com a societat i també a ulls internacionals”, ha manifestat. Areny ha informat que periòdicament, i un cop ja han passat els dos períodes d’eleccions, s’aniran fent reunions informatives de partit, per comunicar i avaluar temes de rellevància. La voluntat és que siguin trobades mensuals i estan obertes a tots els ciutadans i ciutadanes.