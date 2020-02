La fiscalia ha demanat 6 anys de presó per a un home de més de 80 anys acusat d’abusos sexuals a la neta quan tenia 10 anys. La defensa sol·licita l’absolució perquè considera que és innocent i tot és una fabulació de la menor.

Aquest dijous al matí, el Tribunal de Corts ha acollit el judici contra un home, al qual se l’acusava d’abusos sexuals a la neta entre el 2010 i el 2011, quan la menor tenia 10 anys. Els fets s’haurien produït entre Andorra i una població de la costa catalana, on estiuejaven. Segons la menor, el seu padrí l’hauria obligat a veure pel·lícules pornogràfiques, li hauria fet fotos mig nua i en una ocasió, almenys, li hauria fet tocaments a les parts íntimes. La nena va explicar aquests incidents a la mare el 2017 i a partir d’aquí es va iniciar una investigació policial que va acabar en aquest judici. La fiscalia ho considera provat i demana 6 anys de presó per abusos sexuals, que considera la pena mínima ja que l’home és d’edat avançada.

L’acusat assegura que tot és una invenció de la nena ideada per la mare, amb la qual té mala relació des que es va separar del seu fill, el pare de la nena. Pel que fa a les pel·lícules assegura que eren comercials i de fet d’acció que s’emeten regularment a la televisió. Afirma que no hi ha cap prova de les acusacions i per això el seu lletrat vol que se l’absolgui.