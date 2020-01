El Departament de Patrimoni Cultural ha dut a terme diversos treballs de control i seguretat, tal com ja es va anunciar, al conjunt arquitectònic de Sant Vicenç d’Enclar. Els treballs, que s’han impulsat de manera conjunta entre tècnics del departament i una empresa externa, han servit per actuar en tres línies bàsiques. Per una banda, s’ha apuntalat i estabilitzat la nau de l’església, s’ha tancat l’accés a l’interior de la capella i s’ha ubicat una tela de plàstic per protegir el conjunt arquitectònic de les inclemències meteorològiques.

Totes aquestes tasques s’han dut a terme per garantir la seguretat de la ciutadania així com de l’església.

Els treballs, que es van realitzar durant tot el dia de dilluns, també han permès cobrir les pedres caigudes per tal d’evitar que es degradin. A més, s’ha ubicat un nou perímetre de protecció amb tanques i cartells demanant la màxima col·laboració de la ciutadania.