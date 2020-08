Cranc: prepareu-vos pel proper curs!

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Moment per a la negociació i per socialitzar una mica més del que és habitual en tu. Sortir una mica t’anirà bé. Pot ser que t’agafis unes mini vacances per recarregar piles.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estàs il·lusionat amb alguns plans futurs. Sigues realista però no perdis l’esperança d’aconseguir el teu propòsit. Sembla que algú et vol seduir, tu sabràs si et deixes.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Potser et trobes ocupat amb herències o bé és hora de valorar el que has heretat de la família en un sentit més emocional. Atracció sexual per una persona de força més edat.



Cranc



al 21 de juliol

Temps d’obligacions i de preparar-te per al curs vinent. S’obren portes en relació al treball però has de posar-te les piles. Activitat social que pot arribar a estressar-te.



Lleó



al 21 d’agost

La teva relació es va consolidant. Període de certa restricció econòmica que pot afectar el temps de lleure. Si t’organitzes, trobaràs maneres de passar-ho bé per pocs diners.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Potser penses en sexe una mica més del que és habitual. Si vius un affaire o aventura, gaudeix-ne i aprofita el moment. Et tocarà guardar algun secret i ser molt discret.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Estàs reflexiu i més reservat del normal. Vols assegurar-te abans d’avançar. En aquest moment prefereixes practicar la prudència, especialment en qüestions econòmiques.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Gestions administratives. Augment de la correspondència, entrevistes, converses telefòniques… Compte amb la tensió amb germans i veïns. Practica la contenció verbal.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si tenies l’economia oblidada, t’organitzaràs. No deixis que et diguin com has de portar els teus números. Gestiona-ho a la teva manera. Possible inici de dieta i exercici.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Reps una dosi extra d’energia i poder de decisió que es mantindrà durant unes quantes setmanes. Aprofita ara per prendre decisions que havies posposat però fes-ho amb seny.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Una de freda i una de calenta. Així et sents. Amb el peu a l’accelerador i al fre, avances dues passes i en recules una. T’anirà bé per saber quina fitxa has de jugar.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si tens parella, potser passa una bona ratxa en l’aspecte material i en surts beneficiat. Durant uns mesos, bona etapa per enfrontar algunes pors i fer psicoteràpia.