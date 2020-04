Aquests dies de confinament desperten la creativitat de qualsevol persona i, molt especialment, la d’aquells pares i mares que busquen formes originals d’entretenir als seus fills. Tot i així, si les noves idees ja comencen a esvair-se, no patiu; els jocs de tota la vida poden ser la vostra solució. A través de materials i recursos com les baldufes, les cartes, les xapes, els folis en blanc o les paraules, Montse Assens i Pinyeres Assens presenten 100 jocs per fer a casa amb els teus fills, un llibre que recopila diversos jocs tradicionals per gaudir en família i sense sortir de casa.

Entre l’àmplia proposta de jocs que es presenta, destaquen aquells amb què només cal paper i llapis per jugar, com ara el penjat, el tres en ratlla, les sopes de lletres o el joc dels vaixells. Per aquells que disposin de materials com cartolines, baldufes, taulers, cartes o xapes a casa, el llibre també proposa diverses idees: fabricar avions de paper, jugar a les dames, organitzar curses de xapes i d’avançaments de baldufes o construir castells de cartes.

Si, en canvi, es té predilecció per aquells jocs que requereixin més moviment, les autores recullen una selecció ben engrescadora: el pica-paret, la gallineta cega o a l’arrencar cebes. Altres jocs que s’hi poden trobar i que aguditzen sentits com la vista o l’oïda són els clàssics Veig, veig, Fred o calent, el joc dels disbarats o el joc del telèfon.

100 jocs per fer a casa amb els teus fills opta per la recuperació del joc tradicional i posa en valor els seus punts forts, com ara despertar la creativitat i l’enginy. Tal com assenyalen Montse Assens i Pinyeres Assens, la tria ha prioritzat el joc en equip, la companyonia i la sostenibilitat, presentant jocs que es poden confeccionar amb pocs materials i que no suposen una gran despesa. Les activitats també persegueixen la voluntat de ser un punt de trobada entre pares i fills, i els objectius col·lectius predominen per sobre dels individuals.

Aquelles persones interessades en el llibre, poden consultar les primeres pàgines de franc en aquest enllaç

Ens de Comunicació