Guants a l’estiu? Amb moto, sí!

Amb les altes temperatures molts motoristes tenen la temptació de guardar els guants dins la motxilla. Però, és un gran error. A més del casc -per molta calor que faci el seu ús és obligatori– els guants de moto a l’estiu són un dels accessoris de seguretat més importants, ja que no sols et protegiran d’importants danys en cas de caiguda, sinó que també evitaran els efectes perjudicials del sol.

Per a confeccionar aquest tipus de guants se sol utilitzar el cuir o el tèxtil, però a diferència dels models convencionals, el teixit és molt més fi i lleuger. El principal objectiu d’aquest element de protecció és evitar que s’acumuli la suor a les mans, per la qual cosa solen tenir perforacions per a permetre la ventilació. Això no significa que la seguretat es vegi compromesa, ja que per norma general inclouen diversos punts de reforç en les zones més febles.

En els últims temps cada vegada són més habituals un tipus de guants per als mesos més calorosos que deixen els dits a l’aire. És important recalcar que aquest tipus de disseny no ofereix una protecció total pel fet que les gemmes dels dits i altres parts poden sofrir l’abrasió en cas de caiguda.

Respecte a la canya dels guants, per a l’època estival se sol triar una talla que deixi una mica més de ventilació. Però cal tenir en compte que, en cas de caiguda, un dels punts que més fricció pot suportar de les nostres mans és el dels extrems laterals del canell. Si has de fer un viatge llarg a major velocitat, és recomanable que optis per una canya llarga.

Quant a la talla dels guants, sempre és més aconsellable que et quedin una mica folgats. Fins i tot a l’estiu és bo que hi hagi una mica d’espai entre la punta dels teus dits i el teixit. Però, els guants, sobretot, es mesuren per la seva amplària, perquè t’entri bé la mà, estiguis còmode i tinguis la sensibilitat necessària per a sentir els comandaments de la teva moto.

