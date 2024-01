Convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions culturals

Escriptor escrivint amb una màquina d’escriure antiga (arxiu)

Continuant amb l’impuls per a la professionalització del sector cultural, el Consell de Ministres ha acordat l’obertura de la convocatòria per a la concessió de les subvencions culturals per a l’any 2024. Concretament, es contemplen ajuts per a vuit disciplines diferents: activitats literàries i ajut a la creació literària; arts escèniques; arts visuals; cultura popular i tradicional; projectes culturals impulsats per mitjans de comunicació; projectes editorials; promoció exterior de les arts escèniques i visuals; i per a la traducció a llengües estrangeres d’obres literàries o de pensament andorranes. La partida pressupostària prevista pel Govern per a aquestes subvencions és de 200.000 euros.

Entrant al detall, les bases d’enguany recullen una sèrie de canvis, respecte a les del 2023, amb l’objectiu de continuar adaptant-les a la realitat i les necessitats del sector. Entre els canvis destaca que, des d’ara, el 50% dels agents implicats en els projectes hauran de ser andorrans o residents al Principat per a poder rebre subvenció; així com l’increment dels percentatges d’hores de treball o salaris dels professionals involucrats en els projectes que seran subvencionables, una mesura directament relacionada amb la voluntat del Govern de contribuir a la dignificació de les condicions salarials dels treballadors de les arts i la cultura. A més, les bases inclouen informació més extensa i detallada pel que fa al càlcul que es fa des del Ministeri dels límits de finançament que poden rebre els projectes.

Cal recordar que l’any passat el ministeri encarregat de la cultura va reformular les bases per a adaptar-les a les necessitats del sector i amb la voluntat d’encarar aquestes ajudes a projectes i creadors cada vegada més professionalitzats, sense oblidar, no obstant això, aquells projectes de caire aficionat i que també aporten valor al panorama cultural i artístic del país.