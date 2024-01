Incrementen un 50% els ajuts per a les despeses d’allotjament i dietes en l’assistència sanitària a l’exterior

El ministre portaveu, Guillem Casal i la ministra de Salut, Helena Mas (SFGA)

Amb l’objectiu adaptar les prestacions per a fer front a les despeses derivades del desplaçament a l’exterior per a rebre assistència sanitària a l’augment actual del cost de la vida, el Govern ha aprovat incrementar un 50% les tarifes dels ajuts d’allotjament i dietes per als pacients i els seus acompanyants.

Aquesta decisió respon a la voluntat de l’Executiu d’oferir la millor assistència i acompanyament als pacients en els tractaments sanitaris fora del país, com és el cas de les persones que pateixen una patologia oncològica. Per aquest motiu, després de quatre anys de vigència, s’ha decidit redactar un nou reglament que actualitza aquestes tarifes. En aquest nou text, les prestacions referents al desplaçament (taxi) s’han mantingut les ja vigents, atès que el passat mes de març del 2023 es van revisar a l’alça amb un increment del 4,8%.





Les noves prestacions queden estipulades de la següent manera:

Descripció Tarifa actual Proposta tarifa Allotjament diari del pacient quan no hi ha ingrés, o allotjament diari de l’acompanyant en cas d’ingrés del pacient. 42,84 € 64,25 € Allotjament diari del pacient i l’acompanyant, si escau, quan no hi ha ingrés (tarifa per a dos persones). 64,26 € 96,40 € Àpats i altres despeses del pacient o l’acompanyant quan hi ha pernoctació (complement diari per persona). 16,06 € 24,10 €

A més, el nou Reglament també millora la figura de l’acompanyant, afegint el concepte de ‘necessitat psicoemocional’ com a criteri per al finançament de les despeses d’aquest. Aquesta modificació s’ha pensat per a les situacions en què l’acompanyant és necessari per al suport del pacient, no únicament en el cas de les visites per tractament, sinó en el moment del diagnòstic de malalties greus o complexes.