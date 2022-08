Títol: Control Z

Durada: 40

Gènere: Drama

Creació: Carlos Quintanilla, Adriana Pelusi, Miguel García Moreno

Intèrprets: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan

Temporades: 3 Capítols: 16

Sinopsi:

Control Z comença quan després que un hacker comenci a revelar els secrets més íntims de tots els estudiants de l’Escola Nacional, inclosos els que estan més amunt de l’ordre social.

És llavors quan comença a ensorrar-se tot el que hi havia establert al centre. Els joves més populars d’aquesta escola prestigiosa són assetjats i els que estaven marginats, ara guanyen estatus entre tots els alumnes.

Tot els estudiants de l’escola són sospitosos. Però Sofia, una de les alumnes més intel·ligents del col·legi i que té un talent innat per a la deducció, comença una cursa contrarellotge per a aturar aquest hacker abans que desvetlli més secrets i que surtin a la llum coses que és millor deixar en l’oblit .

Pel camí, Sofia aprendrà a relacionar-se, sabrà el que és tenir amics al seu costat, a mostrar els seus sentiments i ser més empàtica amb els altres i, fins i tot, i per què no, tenir temps per a enamorar-se.