Deures per a l’estiu: aprendre jugant

Les vacances escolars d’estiu són molt llargues, per la qual cosa els pares i mares busquen fórmules per a conciliar treball i família i que, alhora, serveixi d’aprenentatge actiu per als seus fills. I on queden els deures i les tasques escolars?

En els col·legis és freqüent que els professors aconsellin als seus alumnes fer un repàs per a reforçar i afermar els coneixements acadèmics adquirits durant el curs. Per a això, donen una llista de tasques i recomanen una sèrie de quaderns de vacances.

Però en l’actualitat, són majoritàries les veus que advoquen per unes vacances escolars de descans, desconnexió i reposició d’energies per a enfrontar el pròxim curs amb força; és a dir, sense deures o, almenys, sense activitats i exercicis teòrics similars als que duen a terme en el col·legi.

Tanmateix, això no vol dir que els seus progenitors i educadors hàgim de deixar d’estimular-los durant les vacances, sinó que hem de fer-ho d’una altra manera. Com? A través del joc i les experiències vivencials.

És a l’estiu on millor es poden posar en pràctica els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant el curs, perquè, encara que els nens no facin deures, mai deixen d’aprendre.

El joc és molt important per als nens. A través del joc es poden desenvolupar habilitats essencials per a l’aprenentatge i, per tant, per al desenvolupament escolar, com són la memòria, l’atenció, la concentració, la planificació, la comprensió lectora, la discriminació i el càlcul.

Així, els jocs en família els permeten treballar diferents habilitats no estrictament acadèmiques, però sí necessàries per al seu desenvolupament personal i social: el treball en equip, el respecte a les normes de joc i socials, el desenvolupament d’estratègies i tàctiques o promoure la comunicació, entre d’altres. Quant al joc individual, fomenta l’autonomia i incentiva la imaginació i la creativitat.

Per Consumer/eroski.com