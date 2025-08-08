Govern i comuns organitzen activitats per al Dia internacional de la joventut

Aquest dimarts, 12 d’agost, se celebra el Dia internacional de la joventut. Enguany, l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Govern ha treballat, amb la col·laboració dels comuns i altres entitats i empreses privades del país, per tal que, coincidint amb aquesta celebració, els joves d’entre 12 i 35 anys puguin accedir a diversos serveis culturals i d’oci del país de forma gratuïta o amb un descompte especial.
Pel que fa als equipaments culturals gestionats pel Govern, els joves d’aquesta franja d’edat disposaran d’entrada gratuïta al museu de l’Automòbil, al museu Casa Areny-Plandolit, al museu Casa Rull i a l’Espai Columba.
A més, a la parròquia de Canillo tindran un 50% de descompte per a accedir a la pista de patinatge i a la piscina del Palau de Gel, a les dinàmiques participatives i creatives organitzades pel Punt Jove, de 15 a 18 hores. Pel que fa a Encamp, s’ha organitzat un torneig de vòlei platja d’11 a 19 hores (inscripcions a la piscina de la Mola) i els participants tindran polseres d’accés gratuït a la piscina. I, a la parròquia de la Massana, comptaran amb un descompte del 50% a la piscina del Prat del Mig.
Pel que fa a Andorra la Vella, serà gratuït l’accés i visita al Consell General i els joves disposaran d’una entrada reduïda al Centre esportiu els Serradells (2 euros), que donarà accés a la piscina (entre 12 i 35 anys) i al gimnàs (entre 16 i 35 anys). Mentre que a Sant Julià de Lòria, les persones entre 12 i 35 anys podran reservar gratuïtament una pista de pàdel del LAUesport, entre les 10 i les 17 hores.
Finalment, a Escaldes-Engordany, s’ha previst un taller de grafisme mural de 16.30 a 19.30 hores als murs de l’Espai Jovent d’accés lliure i, pel que fa als Cinemes Illa Carlemany, es posarà a disposició dels joves que ho desitgin d’una promoció que inclou l’entrada al cinema i un menú mitjà amb crispetes i beguda a preu reduït de 9,50 euros.
Per a poder gaudir d’aquestes promocions, les persones interessades hauran d’acreditar ser andorrans o residents al Principat i demostrar que es troben en aquesta franja d’edat.