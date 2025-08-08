Govern i comuns organitzen activitats per al Dia internacional de la joventut

Cartell del Dia Internacional de la Joventut (SFGA)
Aquest dimarts, 12 d’agost, se celebra el Dia internacional de la joventut. Enguany, l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Govern ha treballat, amb la col·laboració dels comuns i altres entitats i empreses privades del país, per tal que, coincidint amb aquesta celebració, els joves d’entre 12 i 35 anys puguin accedir a diversos serveis culturals i d’oci del país de forma gratuïta o amb un descompte especial.

Pel que fa als equipaments culturals gestionats pel Govern, els joves d’aquesta franja d’edat disposaran d’entrada gratuïta al museu de l’Automòbil, al museu Casa Areny-Plandolit, al museu Casa Rull i a l’Espai Columba.

A més, a la parròquia de Canillo tindran un 50% de descompte per a accedir a la pista de patinatge i a la piscina del Palau de Gel, a les dinàmiques participatives i creatives organitzades pel Punt Jove, de 15 a 18 hores. Pel que fa a Encamp, s’ha organitzat un torneig de vòlei platja d’11 a 19 hores (inscripcions a la piscina de la Mola) i els participants tindran polseres d’accés gratuït a la piscina. I, a la parròquia de la Massana, comptaran amb un descompte del 50% a la piscina del Prat del Mig.

Pel que fa a Andorra la Vella, serà gratuït l’accés i visita al Consell General i els joves disposaran d’una entrada reduïda al Centre esportiu els Serradells (2 euros), que donarà accés a la piscina (entre 12 i 35 anys) i al gimnàs (entre 16 i 35 anys). Mentre que a Sant Julià de Lòria, les persones entre 12 i 35 anys podran reservar gratuïtament una pista de pàdel del LAUesport, entre les 10 i les 17 hores.

Finalment, a Escaldes-Engordany, s’ha previst un taller de grafisme mural de 16.30 a 19.30 hores als murs de l’Espai Jovent d’accés lliure i, pel que fa als Cinemes Illa Carlemany, es posarà a disposició dels joves que ho desitgin d’una promoció que inclou l’entrada al cinema i un menú mitjà amb crispetes i beguda a preu reduït de 9,50 euros.

Per a poder gaudir d’aquestes promocions, les persones interessades hauran d’acreditar ser andorrans o residents al Principat i demostrar que es troben en aquesta franja d’edat.

