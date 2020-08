Consells perquè el gos no passi calor a l’estiu

Els gossos, com les persones, passen calor a l’estiu. I tot no val per a refrescar-los. És important anar amb compte amb l’aire condicionat, amb els ventiladors o qualsevol altre sistema de refrigeració.

Una manera d’alleujar el gos de la calor està en l’alimentació. En aquesta època de l’any, més que mai, és important que tingui aigua al seu abast per a beure i que estigui fresqueta. Això implica canviar-la amb més freqüència.

També és convenient optar per aliments més refrescants, però sense canviar bruscament la seva dieta i seguint els consells del veterinari. Dins d’aquestes opcions, estan les fruites i verdures –sempre que siguin aptes per a ells-, que es poden donar puntualment.

També podem fraccionar el menjar que ingereix al dia per preses més petites i així facilitar la digestió i que no resulti tan pesada.

I per a treure’l a passejar, evita les hores de més calor com el migdia o primera hora de la tarda. Si el gos surt al jardí o la terrassa de casa, cal vigilar també que no ho faci en les hores de major exposició solar per a evitar cremades o cops de calor.

Per animalmascota.es