S’apropa l’IRONMAN® 70.3® Andorra, un espectacular repte esportiu per als participants

Del 23 de juny al 3 de juliol se celebrarà l’Andorra Multisport Festival, una sèrie d’esdeveniments esportius organitzats per The IRONMAN Group, entre els quals hi haurà diverses proves de ciclisme, MTB, trail running i triatló. L’esdeveniment que tancarà aquestes jornades d’esport outdoor serà l’IRONMAN® 70.3® Andorra, una prova en la qual els triatletes tindran l’oportunitat de descobrir alguns dels paratges més emblemàtics del Principat nedant, en bicicleta i amb una mitja marató per acabar.

L’esdeveniment, programat pel diumenge 3 de juliol, comptarà aquest any amb la presència de figures destacades com el pilot de MotoGP, Aleix Espargaró. El motorista, resident a Andorra des de fa anys, ha manifestat les seves ganes de participar en un repte que, tal com apunta, és “bastant dur i diferent, així que tinc moltes ganes d’intentar-lo gaudir“.

Espargaró ha expressat amb aquestes paraules la seva motivació: “la meva vida funciona a base de reptes, que alimenten la meva manera de viure i no hi ha cap repte en l’àmbit esportiu més gran que un IRONMAN®, de moment un 70.3®”, tot i que assegura que vol fer-ne un de complet algun dia, potser quan es retiri del món del motor.

Cal destacar també la presència de Maria Salvo. La copilot de ralli ha decidit participar a l’IRONMAN® 70.3® Andorra i d’aquesta manera continua amb la seva llista de reptes personals, entre els quals s’inclouen l’IRONMAN® 70.3® de Marbella i la prova ciclista Andorra 21 Ports. Salvo s’ha proposat fer totes aquestes proves esportives després de la tragèdia personal que va suposar l’accident mortal de la seva germana. Alhora, el seu admirable exemple està sent un referent per moltes dones esportistes que s’estan sumant a la pràctica d’esports com el triatló.

Presència internacional

Pel que fa a les dades de participació, cal esmentar la xifra d’inscrits de França (28%), que gairebé supera les xifres de l’espanyola, seguida per la del Regne Unit, Bèlgica i els Països Baixos. A més, hi haurà un grup d’atletes procedents dels Estats Units, de ciutats com Los Angeles. La participació femenina també ha pujat respecte de l’any passat i la mitjana d’edat es manté al voltant dels trenta-set anys, amb el participant més jove de tan sols divuit anys.

Un recorregut espectacular

Amb seu al Llac d’Engolasters, el més alt d’Europa on es realitza una prova IRONMAN®, els atletes nedaran 1,9 km fent dues voltes al llac. Després, recorreran el nord d’Andorra en bicicleta, havent d’afrontar dues vegades consecutives el famós Coll d’Ordino i finalment acabaran corrent per l’interior d’Andorra la Vella, capital del Principat.

Pel que fa al circuit de running, hi haurà una lleugera modificació respecte de l’any 2021, sense alterar la bellesa i exigència d’aquesta prova emblemàtica. A diferència de l’any passat, en què tots els corredors anaven pel costat del riu Valira, enguany sortiran del parc central, faran un tram vorejant el riu i s’enfilaran cap al centre d’Andorra la Vella per agafar l’avinguda d’Enclar.

Seguiran tot aquest camí fins al Pont d’Enclar on reprendran el trajecte fins al parc central pujant pel costat del riu Valira, faran una volta a l’estadi que muntarà l’organització i sortiran de nou. Hauran de fer tres voltes al circuit.

Aquesta és una prova ideal pels amants del format triatló que vulguin gaudir d’un entorn d’alta muntanya on es donen unes temperatures molt agradables durant el mes de juliol. A més, aquesta és una oportunitat única per gaudir del bon ambient i la gran activitat esportiva que es donarà al Principat durant tota la celebració de l’Andorra Multisport Festival.