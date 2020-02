El grup Família Escola Acció Compartida (FEAC) del col·legi Sant Ermengol organitza una conferència sobre el bon ús de les noves tecnologies per part dels joves. La xerrada té per títol L’heroïna del segle XXI i anirà a càrrec del psicòleg i expert en addicions a les noves tecnologies, Marc Masip.

La conferència tindrà lloc el divendres 7 de febrer a les 19.00h a la Sala d’Actes de MoraBanc (Av. Meritxell 96) amb entrada lliure.

Sobre Marc Masip

Marc Masip és psicòleg i expert en addicció a les Noves Tecnologies, a més del director de l’Institut psicològic Desconnect@, amb un programa pioner nascut el 2012 per aprendre a fer un bon ús de les noves tecnologies sense deteriorar les relacions personals i sense crear dependències o addiccions. Imparteix conferències en escoles i instituts d’ESO i batxillerat, a Espanya i a l’estranger. A més, organitza campaments i té una unitat especial per escolaritzar joves que per la seva addicció no poden assistir a una formació reglada. Masip és autor del llibre Desconnecta@.