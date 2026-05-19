Jornada, a la Seu, sobre estratègies de creixement per a les empreses locals

By:
On:
In: Pirineu
El cartell de la jornada
El cartell de la jornada empresarial

El CETAP de la Seu d’Urgell acollirà aquest dimecres vinent, 20 de maig, la jornada empresarial “Estratègies de creixement per a augmentar la dimensió de la teva empresa”, una iniciativa impulsada per ACCIÓ amb l’objectiu d’ajudar els empresaris urgellencs a impulsar el seu creixement i millorar la seva competitivitat.

La sessió, que tindrà lloc de les 10 del matí a les 13.15 hores, està dirigida especialment a CEO, propietaris i gerents d’empreses interessats a conèixer noves estratègies de creixement empresarial, tant orgànic com inorgànic. L’activitat és gratuïta i les inscripcions estan obertes fins avui, 19 de maig. 

Durant la jornada, els participants podran aprofundir en aspectes clau relacionats amb l’expansió empresarial, les fusions i adquisicions, així com en metodologies orientades a fer les empreses més competitives i preparades per a afrontar nous reptes.



Taula rodona sobre estratègies de creixement

El programa s’iniciarà amb la benvinguda i la presentació del Programa de Creixement empresarial d’ACCIÓ a càrrec de la consultora Glòria Viñals. Posteriorment, Josep Lluís Falcó oferirà una ponència sobre les diferents formes de creixement empresarial i les metodologies per a aplicar-les amb èxit. 

La jornada inclourà també una taula rodona amb casos reals d’empreses que han desenvolupat estratègies de creixement amb èxit. Hi participaran Carlos Rabaneda, CEO de ROC ROI; Damià Obach, CEO d’Embotits Obach, i Rogeli Martí, CEO de BDP software, que representen tres empreses de sectors, dimensions i realitats diferents.

Aquest taller pràctic forma part del nou Programa de Creixement empresarial d’ACCIÓ, una iniciativa destinada a impulsar projectes empresarials perquè les empreses assoleixin una dimensió òptima i reforcin la seva capacitat competitiva.

[do_widget id=category-posts-pro-64]