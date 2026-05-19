Jornada, a la Seu, sobre estratègies de creixement per a les empreses locals

El CETAP de la Seu d’Urgell acollirà aquest dimecres vinent, 20 de maig, la jornada empresarial “Estratègies de creixement per a augmentar la dimensió de la teva empresa”, una iniciativa impulsada per ACCIÓ amb l’objectiu d’ajudar els empresaris urgellencs a impulsar el seu creixement i millorar la seva competitivitat.
La sessió, que tindrà lloc de les 10 del matí a les 13.15 hores, està dirigida especialment a CEO, propietaris i gerents d’empreses interessats a conèixer noves estratègies de creixement empresarial, tant orgànic com inorgànic. L’activitat és gratuïta i les inscripcions estan obertes fins avui, 19 de maig.
Durant la jornada, els participants podran aprofundir en aspectes clau relacionats amb l’expansió empresarial, les fusions i adquisicions, així com en metodologies orientades a fer les empreses més competitives i preparades per a afrontar nous reptes.
Taula rodona sobre estratègies de creixement
El programa s’iniciarà amb la benvinguda i la presentació del Programa de Creixement empresarial d’ACCIÓ a càrrec de la consultora Glòria Viñals. Posteriorment, Josep Lluís Falcó oferirà una ponència sobre les diferents formes de creixement empresarial i les metodologies per a aplicar-les amb èxit.
La jornada inclourà també una taula rodona amb casos reals d’empreses que han desenvolupat estratègies de creixement amb èxit. Hi participaran Carlos Rabaneda, CEO de ROC ROI; Damià Obach, CEO d’Embotits Obach, i Rogeli Martí, CEO de BDP software, que representen tres empreses de sectors, dimensions i realitats diferents.
Aquest taller pràctic forma part del nou Programa de Creixement empresarial d’ACCIÓ, una iniciativa destinada a impulsar projectes empresarials perquè les empreses assoleixin una dimensió òptima i reforcin la seva capacitat competitiva.