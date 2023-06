Condicions d’Andorra Endavant per a l’Acord d’associació

Noemí Amador i Carine Montaner d’Andorra Endavant (AE)

El grup parlamentari Andorra Endavant ha explicat les divergències de plantejament respecte a la redacció del Govern pel que fa al pacte d’Estat sobre les negociacions de l’Acord d’associació amb la UE. Segons la percepció d’Andorra Endavant, el Govern voldria el compromís del Sí a l’acord dels signataris i una certa celeritat per a tancar l’Acord aquest any l’any 2023, dues coses que no comparteix la formació de Carine Montaner, que considera que el pacte d’Estat hauria de ser més aviat com una eina de diàleg constructiu i d’intercanvis de punts de vista entre les parts.

Efectivament els tres parlamentaris d’Andorra Endavant Carine Montaner, Noemí Amador i Marcos Monteagudo i els votants d’Andorra Endavant tenen molts neguits i dubtes sobre l’Acord a l’igual que molts parlamentaris de Mònaco, petit país que fa part del bloc que negocia la part institucional amb la UE.

Per responsabilitat politica, Andorra Endavant vol fer un seguiment acurat de l’evolució de les negociacions i ser força de proposicions per tal d’ajudar el Govern en les negociacions. És per aquest motiu que Andorra Endavant ha proposat a la reunió organitzada pel Govern, el mati d’aquest dijous 15 de juny, un text alternatiu d’11 pàgines amb el nom de “PACTE D’ESTAT DE SEGUIMENT ACTIU DE L’EVOLUCIÓ DE LA NEGOCIACIÓ DE L’ ACORD D’ASSOCIACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA” que té com a objectiu entre altres:

Establir un diàleg constructiu sa, franc i transparent en base d’una documentació exhaustiva i des de l’esperit crític respectant els posicionaments de cada força política signatària del present pacte, referent a cada punt de negociació.

La llibertat de propostes dels signataris al Govern sent conscients que és el Govern qui té la competència de negociar l’Acord.

Fomentar els intercanvis de punts de vista entre les parts per tal d’optimitzar les tàctiques i estratègies de negociacions amb Brussel·les, sempre, buscant el bé del país sense acceptar cap situació que posaria Andorra en perill. Aquesta via de diàleg i d’intercanvis constructius resulta cabdal per a aclarir els posicionaments polítics dels signataris i informar la ciutadania sobre aquesta qüestió. Remarquen que l’exposició de motius de la Llei 11/2019, del 15 de febrer preveu la celebració d’un referèndum i de mantenir la ciutadania informada d’aquest nou model de relació amb la Unió Europea a mesura que avancin les negociacions.

Es demana uns DAFO per cada punt negociat, és a dir destacar les oportunitats i amenaces del punt negociat tenint en compte les fortaleses i debilitats d’Andorra. També s’espera un ritme de negociació acceptable i raonable considerant que cal anar de peus de plom.

Per a acabar, es demana l’accés a una plataforma digital on hi hagi la documentació i impulsar, entre d’altres, la posada en marxa d’una taula de diàleg entre el Consell i els agents econòmics i socials del país.