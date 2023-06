Contribució a l’Agenda de Joventut, la Pau i la Seguretat de l’ONU

Meritxell López participant al seminari de l’OSCE-PA (Grup Parlamentari Demòcrata)

La cap de la delegació andorrana a l’OSCE-PA, Mertixell López, ha participat aquesta tarda de dijous al seminari en línia d’aquest organisme internacional per a potenciar el rol dels joves parlamentaris per a implementar l’Agenda de Joventut, la Pau i la Seguretat de l’ONU. L’acte ha començat amb els discursos de Farah Karimi, representant especial de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE per a la participació juvenil; la presidenta de l’OSCE-PA, Margarita Cederfelt, i Jayathma Wickramanayake, enviat especial del secretari general de l’ONU sobre la joventut.

El seminari d’aquesta tarda ha comptat amb especialistes en polítiques de joventut que han fet les seves presentacions als parlamentaris de l’OSCE-PA com és el cas de Gracia-Romeral Ortiz Quintilla, Responsable de Gestió de Programes, Participació Cívica i Política de l’Oficina de l’Enviat del Secretari General de les Nacions Unides per a la Joventut; Anu Apo, coordinadora nacional per a la joventut, la pau i la seguretat a Finlàndia; i Marjus Ceveli, president i cofundador de Cooperació Sostenible per a la Pau

i la Seguretat del Grup UNOY que es dedica a promoure la pau entre els joves de tot el món.

La reunió ha acabat amb l’acord d’intensificar i ampliar el compromís de l’OSCE-PA en la promoció de l’Agenda de Joventut, la Pau i la Seguretat de l’ONU. Un dels mecanismes que s’usaran per a aconseguir-ho és la creació d’un grup de treball informal entre parlamentaris per a intercanviar i fomentar les bones pràctiques la resolució 2250 de l’ONU.