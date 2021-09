En realitat aquesta columna la podia haver titulada Fulles, o Arbre, o Humanitat. Qualsevol dels substantius dels trons hauria estat un bon reclam per cridar l’atenció sobre un cartell que ha despertat (justament) les ires de bona part d’aquells als quals s’adreça. Però això és una secció de llengua, per això he posat per títol no pas un mot sinó un signe tipogràfic (i si la memòria no em falla, diria que és la primera vegada), el més gramaticalment rellevant de l’assumpte.

La qüestió és pertinent per partida doble. D’entrada, perquè de comes n’hi ha dues, és a dir, que es tracta gairebé de reiteració; però sobretot perquè no és ni el primer ni el segon cartell que en dates recents conté pífies gramaticals. A aquestes altures, després de tants casos controvertits (inclòs aquell famós ‘Mai caminaràs sola’ de l’ANC de fa tres o quatre anys, que hauria d’haver estat ‘No caminaràs mai sola’), no entenc com una institució com la Generalitat, i tractant-se del cas que es tracta (el cartell de la Diada!), no el fa revisar per un especialista. Però un especialista de debò, no el cunyat del funcionari de la taula del costat, que “és el que en sap més del despatx”. Perquè no em faran creure que cap professional de la correcció ha donat per bona la segona coma, la que separa “L’arbre” de “és la humanitat”, és a dir, subjecte de predicat. La mare de totes les comes criminals (tal com la va batejar el lingüista peruà Alfredo Valle), la primera que aprèn qualsevol estudiant de llengua que no s’ha de posar.

Però és que de fet fins i tot l’altra, la que separa les dues oracions (“Som fulles d’un mateix arbre” i “L’arbre és la humanitat”) és innecessària. S’hi pot posar, si es vol, i els qui en són partidaris al·leguen les habituals raons de pausa en el discurs i tota la pesca, però la feta és que allà enmig hi ha una conjunció copulativa (altrament coneguda com a “i”) que ja fa aquesta funció. Cosa que corrobora, i aquesta segurament és la prova més evident de l’absurd de totes dues comes, el text breu que acompanya la piulada amb què la Generalitat va presentar el cartell. I què diu aquest text? Llegiu-lo amb atenció: “Som fulles d’un mateix arbre i l’arbre és la humanitat”. Exactament el mateix lema del cartell però sense cap coma ni una. Tal com ho escriuria espontàniament qualsevol persona que no s’hagués deixat contaminar per elucubracions gramaticals innecessàries.