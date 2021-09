Mig centenar de veïns del Cedre a la reunió sobre la recollida de residus porta a porta

Els cònsols d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, juntament amb el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, s’han posat aquest dimecres al vespre a disposició dels veïns del Cedre de Santa Coloma, el barri residencial on a partir del proper 27 de setembre s’iniciarà la prova pilot de recollida de residus porta a porta. Durant la reunió, a la qual han assistit mig centenar de residents a la zona, s’ha exposat el funcionament del nou sistema que té per objectiu fomentar el reciclatge i eliminar la brossa al carrer.

Els assistents han estat els primers a poder recollir els paquets de bosses de colors on podran classificar els residus (sòlid urbà, paper i cartró, envasos i vidre), que hauran de treure al portal de casa entre les 21 i les 24 hores i es passaran a recollir uns dies concrets de la setmana. A partir de demà, els residents del barri podran recollir els paquets de bosses al magatzem comunal del Cedre entre les 8 i les 20 hores.

La trobada ha servit perquè molts dels assistents plantegessin dubtes o neguits sobre el nou sistema de recollida i aportessin propostes de millora, algunes de les quals s’implantaran de manera immediata, com per exemple, la instal·lació de la minideixalleria en forma de remolc rotatòria que s’instal·larà de manera fixa durant tres mesos -mentre duri la prova pilot- a l’aparcament del Cedre, espai on s’ha instal·lat un punt verd fixe perquè els veïns puguin dipositar els residus fora dels horaris de recollida establerts. Una altra demanda que es farà efectiva els propers dies és la instal·lació d’un punt verd per reciclar els olis vegetals.

La reunió d’aquest vespre també ha servit perquè els veïns exposessin algunes demandes de millora de parcs o arranjament de voreres al barri. La cònsol major, Conxita Marsol, ha avançat que el pressupost de l’any vinent inclourà una partida molt important per arreglar voravies a tota la parròquia.

Molts dels assistents han volgut agrair al Comú les importants inversions realitzades a Santa Coloma els darrers anys, com la reforma gairebé integral de l’avinguda d’Enclar o les separatives que permeten haver deixat enrere els episodis recurrents d’inundacions davant pluges intenses.