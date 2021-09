Claus per a desenvolupar la teva esquena amb dominades

Som molts els que busquem una esquena ampla, definida i amb clars signes de treball. L’exercici estrella per a aconseguir-lo són les dominades o traccions en barra fixa, que no resulten gens fàcils d’aconseguir si som principiants. Per això, deixem les claus per a realitzar les primeres dominades correctament i desenvolupar l’esquena amb la seva pràctica.

En primer lloc, hem de subjectar-nos a la barra amb les mans separades poc més enllà de l’ample de les espatlles i amb els palmells de la mà mirant cap a fora. El cos ha de quedar suspès i relaxat, però els genolls poden estar flexionats. El tors estirat per no forçar la columna vertebral.

Comencem inspirant i baixant les escàpules per a després elevar el pit o obrir-lo lleugerament, podent inclinar el tors cap endarrere.

Mitjançant la contracció dels músculs de l’esquena i flexionant els braços, acostem el pit a la barra fixa, elevant tot el cos en conjunt.

Finalitzem l’ascens quan el cap quedi a l’altura de la barra, podent aquest passar la barra per darrere del clatell o bé, per davant de la cara.

Espirem i tornem de manera controlada a la posició inicial, amb braços estesos.

Aquest és el recorregut i la tècnica d’execució d’una dominada. Es tracta d’un exercici exigent que requereix un cert nivell d’entrenament i força muscular a l’esquena. Per això, les primeres dominades mereixen especial atenció i dedicació.

Per trendenciashombre.com / Tot Sant Cugat