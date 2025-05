Com preparar una “pijamada” per a adolescents

Una festa infantil (Creatista/Freepik)

Una pijamada per a adolescents és una manera fantàstica de socialitzar, reforçar vincles i passar una nit plena de rialles, confidències i diversió. Però, per tal que tot surti bé, cal una mica de planificació. Aquí es detalla una guia pràctica amb idees i consells per a preparar una pijamada perfecta que es converteixi en un record inoblidable. L’important és que els adolescents se sentin còmodes, segurs i, sobretot, que s’ho passin genial.

1. Planificació prèvia

Tria la data adequada:

Consulta amb els assistents quina data els va millor. El cap de setmana és la millor opció, ja que no hi ha escola l’endemà i poden dormir més.

Llista de convidats:

Pensa bé quants adolescents pots acollir còmodament a casa. Convida persones amb bona relació entre elles per a evitar situacions incòmodes.

Parla amb les famílies:

És important tenir el permís dels pares dels convidats i compartir informació bàsica com l’hora d’arribada, hora de recollida i si han de portar alguna cosa.





2. Espai i ambient

Prepara la zona de dormir:

Tria un espai ampli, com la sala d’estar, on tots puguin estendre els seus sacs de dormir o matalassos. Afegeix coixins, mantes i una llum suau per a crear un ambient acollidor.

Decora l’espai:

Pots posar llums de fada, garlandes, coixins decoratius o un tema concret (com “nit de cinema”, “spa casolà” o “nit retro”).





3. Menjar i begudes

Sopar fàcil i que agradi a tothom:

Pizzes, hamburgueses o entrepans són una aposta segura. També pots oferir opcions vegetarianes o sense gluten si cal.

Snacks i dolços:

Crispetes, patates, xocolatines o llaminadures… Pots preparar una taula tipus “bufet”, en què tothom agafi el que vulgui.

Esmorzar per a l’endemà:

No oblidis preparar un esmorzar senzill, però complet: cereals, sucs, llet, pa amb melmelada o brioixeria. Alguna opció com pot ser xurros amb xocolata o gofres també seran segur, apostes segures.





4. Activitats i entreteniment

Aquí tens algunes idees per a mantenir l’entreteniment tota la nit:

Marató de pel·lícules o sèries

Jocs de taula o de cartes

Karaoke o ballar amb videojocs musicals

Manualitats o maquillatge divertit

Jocs de preguntes o “veritat o repte”

Photocall amb disfresses i selfies





Encara que la diversió és l’objectiu principal, cal establir unes mínimes normes: