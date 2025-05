Joan Vinyes-Jordi Mercader, tercers de Rally2 al Rallye de Narón, Copa d’Espanya

Vinyes i Mercader a l’interior del Hyundai i20-Rallycar (FotoEsport)

Joan Vinyes i Jordi Mercader amb el Hyundai i20-Rallycar van tenir un destacar protagonisme al 37è Rallye de Narón, petita localitat de la província gallega d’A Corunya, escenari de la segona prova de la Copa d’Espanya de ral·lis d’asfalt. Aquesta era la segona vegada aquesta temporada que els integrants de l’equip Vinyes Dabad prenien la sortida d’un ral·li amb el Hyundai i20-Rallycar, després de l’estrena amb aquest cotxe al ral·li de terra de Lorca. Per al rallye de Narón, però, la configuració del vehicle va canviar completament. Així, el departament tècnic de R-Technology va dur a terme la transformació del kit de terra al d’asfalt per a poder afrontar aquest ral·li gallec, molt a prop de la base de l’equip Rallycar.

Per a Joan Vinyes, “corre a Galícia és espectacular perquè l’afició es bolca en aquestes proves. Tant als actes de presentació dels equips com als trams, el nombre d’aficionats va ser impressionant. Va ser un ral·li molt vistós, amb uns trams on vàrem gaudir de veritat de la conducció, la qual cosa junt amb unes condicions climàtiques molt favorables, ens va permetre gaudir molt de tots els quilòmetres del ral.li. Els trams eren completament nous per a nosaltres, així i tot, vàrem estar a prop dels pilots locals, molt ràpids i grans coneixedors de les carreteres, entre els quals campions d’Espanya com Cagiao i Fuster”.

El rallye de Narón va tenir 119,78 km de velocitat en una configuració de 10 trams cronometrats, tots disputats a la jornada del dissabte. Prèviament, Joan Vinyes i Jordi Mercader, van poder agafar les primeres mesures del Hyundai i20 en versió asfalt al Shakedown del divendres, previ a l’acte protocol·lari de sortida al centre de Narón. Durant tot el ral·li Vinyes-Mercader van estar entre els top 5 amb un ritme constant i en progressió, el qual els va portar a marcar el seu millor registre al TC de Sedes, últim tram del dia, amb una segona posició scratch a només 1 segon del més ràpid.





Classificació final 37 Rallye de Narón – Copa d’Espanya de ral·lis d’asfalt