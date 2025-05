Descobrir Menorca d’una forma diferent: La Ruta dels Cavalls en 10 dies

Un dels paratges de la Ruta dels Cavalls, a Menorca (Getty images)

La Ruta dels Cavalls, coneguda com el Camí de Cavalls (GR-223), és una de les joies naturals de Menorca. Aquest sender històric de 185 km envolta tota l’illa, oferint paisatges espectaculars que van des de platges verges fins a penya-segats imponents. L’itinerari és ideal per a senderistes, ciclistes i genets, ja que permet descobrir la biodiversitat i el patrimoni cultural menorquí d’una manera única.

La millor època per a recórrer el Camí de Cavalls és a la primavera i la tardor, quan les temperatures són més suaus i el paisatge està en la seva esplendor. A l’estiu, la calor pot ser intensa, especialment en trams sense ombra, per la qual cosa cal anar ben preparat.

El camí es pot fer en diferents etapes, depenent del ritme de cada excursionista. La que proposem és una ruta tranquil·la de deu dies, amb possibilitat d’ampliar-la a 12 si és necessari per a poder gaudir al màxim de l’experiència i que sigui assolible també per als menys preparats físicament o per a aquells que prefereixen gaudir-la amb tota la família:

Dia 1: Maó – Es Grau (10 km)

Sortida des de Maó cap a Es Grau. Tram fàcil per a començar amb una primera presa de contacte amb el camí, passant pel Parc Natural de s’Albufera des Grau.

Dia 2: Es Grau – Cap de Favàritx (9 km)

Etapa curta, però amb vistes impressionants del litoral nord. Possibilitat de fer alguna parada per a gaudir de les cales properes.

Dia 3: Cap de Favàritx – Arenal d’en Castell (14 km)

Terreny rocós i àrid que condueix a les platges del nord. Arribada a una de les zones turístiques més conegudes.

Dia 4: Arenal d’en Castell – Fornells (14 km)

Jornada amb zones de vegetació i platges espectaculars. Es recomana visitar Fornells i tastar la seva famosa caldereta de llagosta.

Dia 5: Fornells – Binimel·là – Cala Pilar (15 km)

Tram més exigent amb pujades i baixades. Passa per algunes de les platges més verges de l’illa.

Dia 6: Cala Pilar – Ciutadella (18 km)

Travessa de zones de terra vermella fins arribar a la ciutat històrica de Ciutadella, amb possibilitat de descansar i visitar el centre.

Dia 7: Ciutadella – Cala en Turqueta (13 km)

Passant per algunes de les cales més espectaculars de l’illa, com Macarella i Macarelleta.

Dia 8: Cala en Turqueta – Son Bou (17 km)

Un tram llarg, però amb vistes inoblidables. Arribada a Son Bou, una de les platges més extenses de Menorca.

Dia 9: Son Bou – Cala en Porter (8 km)

Etapa més curta per a recuperar forces. Possibilitat de visitar la Cova d’en Xoroi.

Dia 10: Cala en Porter – Maó (14 km)

Darrera etapa de la ruta que ens retorna a Maó, passant per barrancs espectaculars.





Opció de 12 dies:

Per a qui prefereixi un ritme més relaxat, es poden dividir les etapes més llargues:

Dia 6.1: Cala Pilar – Algaiarens (9 km)

Cala Pilar – Algaiarens (9 km) Dia 6.2: Algaiarens – Ciutadella (9 km)





Algaiarens – Ciutadella (9 km) Dia 8.1: Cala en Turqueta – Sant Tomàs (10 km)

Cala en Turqueta – Sant Tomàs (10 km) Dia 8.2: Sant Tomàs – Son Bou (7 km)





El material necessari seria:

Calçat de muntanya còmode.

Crema solar i gorra.

Aigua abundant i menjar energètic.

GPS.

Roba transpirable i impermeable si es viatja en època de pluges.





Allotjament

Durant la ruta es poden trobar diferents opcions d’allotjament, des d’algun càmping fins a hotels rurals o cases de turisme. També hi ha serveis de transport per als qui vulguin fer només algunes etapes.

El Camí de Cavalls és una oportunitat per a viure Menorca de manera immersiva, gaudint de la seva bellesa salvatge i del seu llegat històric. Aquesta ruta és una experiència inoblidable per als amants de la natura i l’aventura.

És essencial seguir les normes de protecció de l’entorn: no deixar residus, respectar la flora i fauna i no sortir dels camins marcats.