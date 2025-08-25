Com preparar una bona taula de formatges

Per a aconseguir una taula equilibrada i deliciosa, escull formatges de diferents textures i intensitats. Per exemple:
Per tipus de llet:
- De vaca: Emmental, Comté, Brie, Cheddar.
- De cabra: Garrotxa, rul·lo de cabra, formatge fresc.
- D’ovella: Manxego, Idiazábal, Roncal.
- Barreja: Alguns formatges catalans o artesanals barregen llets.
Per textura:
- Tous i cremosos: Brie, Camembert, formatge blau cremós.
- Semicurats: Garrotxa, Tetilla, Mahó semi.
- Curats i durs: Parmesà, Idiazábal, Manxego curat.
Per intensitat de sabor:
- Comença per sabors més suaus (com Brie o Garrotxa), i acaba amb més forts (blau, Roquefort, Stilton).
Com tallar els formatges
Depèn molt de la forma del formatge. Aquí tens algunes regles bàsiques:
- Rodes grans (Brie, Camembert): Tallar com si fossin pastissos, en triangles des del centre cap a fora.
- Peces rectangulars (Manxego Cheddar): Tallar làmines o bastonets.
- Formatges durs (Parmesà): Es poden trencar en trossos irregulars amb un ganivet de punta.
- Rul·losde cabra: Tallar rodanxes fines.
Consell: Talla el formatge just abans de servir. Deixa’ls que respirin a temperatura ambient almenys 30 minuts abans de servir.
Com presentar-los
- Safata de fusta o pissarra: Donen un toc rústic i elegant.
- Ordena’ls de suaus a forts, en sentit de les agulles del rellotge (perquè la gent els tasti progressivament).
- Etiquetes amb el nom del formatge i el tipus de llet (si és possible).
- Decoració: Pots afegir herbes (romaní, farigola), fruits secs o flors comestibles.
Acompanyaments ideals
- Pa: llesques de pa de pagès, torradetes, grissini, pa de nous.
- Fruits secs: nous, ametlles, avellanes.
- Fruita fresca: raïm, poma, pera, figues, maduixes.
- Fruita seca: dàtils, orellanes, panses.
- Melmelades i mel: melmelada de figues, codonyat, mel suau (excel·lent amb formatge de cabra).
- Olives o tapenade per a aportar contrast.
Maridatge amb vins
- Vins blancs: afruitats o secs (ideal amb formatges suaus o de cabra).
- Vins negres: joves per a formatges tendres, criança o reserva per a curats.
- Caves o escumosos: netegen bé el paladar entre mossegades.
- Cerveses artesanes: poden ser una molt bona alternativa.
- Most o sucs naturals si no voleu alcohol.
Quantitat recomanada
Uns 150-200 g de formatge per persona si és part d’un sopar lleuger o uns 100 g si només és aperitiu.
Consell final
Si tens formatges poc coneguts, pots posar un petit paperet amb el nom, el tipus de llet i una nota curta (“suau”, “intens”, “amb floridura”, etc.) per a fer-ho més didàctic.