Com preparar una bona taula de formatges

By:
On:
In: Gastronomia
Un assortiment de formatges (Getty images)
Un assortiment de formatges (Getty images)

Per a aconseguir una taula equilibrada i deliciosa, escull formatges de diferents textures i intensitats. Per exemple:

Per tipus de llet:

  • De vaca: Emmental, Comté, Brie, Cheddar.
  • De cabra: Garrotxa, rul·lo de cabra, formatge fresc.
  • D’ovella: Manxego, Idiazábal, Roncal.
  • Barreja: Alguns formatges catalans o artesanals barregen llets.



Per textura:

  • Tous i cremosos: Brie, Camembert, formatge blau cremós.
  • Semicurats: Garrotxa, Tetilla, Mahó semi.
  • Curats i durs: Parmesà, Idiazábal, Manxego curat.



Per intensitat de sabor:

  • Comença per sabors més suaus (com Brie o Garrotxa), i acaba amb més forts (blau, Roquefort, Stilton).



Com tallar els formatges

Depèn molt de la forma del formatge. Aquí tens algunes regles bàsiques:

  • Rodes grans (Brie, Camembert): Tallar com si fossin pastissos, en triangles des del centre cap a fora.
  • Peces rectangulars (Manxego Cheddar): Tallar làmines o bastonets.
  • Formatges durs (Parmesà): Es poden trencar en trossos irregulars amb un ganivet de punta.
  • Rul·losde cabra: Tallar rodanxes fines.

Consell: Talla el formatge just abans de servir. Deixa’ls que respirin a temperatura ambient almenys 30 minuts abans de servir.



Com presentar-los

  • Safata de fusta o pissarra: Donen un toc rústic i elegant.
  • Ordena’ls de suaus a forts, en sentit de les agulles del rellotge (perquè la gent els tasti progressivament).
  • Etiquetes amb el nom del formatge i el tipus de llet (si és possible).
  • Decoració: Pots afegir herbes (romaní, farigola), fruits secs o flors comestibles.



Acompanyaments ideals

  • Pa: llesques de pa de pagès, torradetes, grissini, pa de nous.
  • Fruits secs: nous, ametlles, avellanes.
  • Fruita fresca: raïm, poma, pera, figues, maduixes.
  • Fruita seca: dàtils, orellanes, panses.
  • Melmelades i mel: melmelada de figues, codonyat, mel suau (excel·lent amb formatge de cabra).
  • Olives o tapenade per a aportar contrast.



Maridatge amb vins

  • Vins blancs: afruitats o secs (ideal amb formatges suaus o de cabra).
  • Vins negres: joves per a formatges tendres, criança o reserva per a curats.
  • Caves o escumosos: netegen bé el paladar entre mossegades.
  • Cerveses artesanes: poden ser una molt bona alternativa.
  • Most o sucs naturals si no voleu alcohol.



Quantitat recomanada

Uns 150-200 g de formatge per persona si és part d’un sopar lleuger o uns 100 g si només és aperitiu.



Consell final

Si tens formatges poc coneguts, pots posar un petit paperet amb el nom, el tipus de llet i una nota curta (“suau”, “intens”, “amb floridura”, etc.) per a fer-ho més didàctic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]