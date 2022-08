Molts professors, educadors socials, psicòlegs i neurocientífics aposten per veure les pantalles com una oportunitat per a implicar els menors en una educació digital sana i segura. El Centre Joan Ganz Cooney és un grup de recerca i innovació independent sense ànim de lucre que es dedica a promoure l’alfabetització digital dels nens i fomentar la innovació en l’aprenentatge a través dels mitjans digitals.

Aquest grup ha realitzat una guia per a aconsellar, tant a les famílies com als centres escolars, sobre com introduir la tecnologia en l’educació.

Implicar-los. Si des que són petits es compta amb ells abans de descarregar una aplicació, quan siguin majors hauran interioritzat com una cosa natural parlar amb els seus pares sobre les aplicacions o els jocs que els agraden.

Jugar junts. Els nens aprenen més si les seves famílies també participen. Quan es juga amb ells, els donem l’oportunitat de fer preguntes, i aquest pot ser el principi d’altres converses.

Llegir junts diàriament. Compartir moments de lectura cada dia, siguin llibres impresos o digitals, és una forma divertida de fomentar aquesta afició. Cal intentar fer preguntes amb respostes obertes, animar-los a imaginar, connectar amb la seva pròpia vida i vivències.

Fer projectes creatius. En crear els seus propis continguts, els nens poden expressar el que pensen i el que senten.

Preparar-los per a noves experiències. Algunes experiències noves arriben acompanyades d’emocions intenses. Hi ha llibres i vídeos que s’utilitzen des de fa temps per a ajudar els nens a manejar aquestes situacions.

Connectar-los amb la família. Els estudis demostren que els nens petits que realitzen videotrucades amb els seus éssers estimats mantenen l’atenció durant més temps quan participen en activitats com llegir llibres junts, contar històries…

Aprofitar els viatges. Amb cotxe o transport públic, els viatges poden ser estressants, però també pots passar una estona en família. Existeixen apps que poden ajudar al fet que tots aprenguin i juguin junts durant el viatge.

Establir rutines. Els límits en l’ús de la tecnologia ajudaran els nostres fills a desenvolupar habilitats d’autocontrol. Cal triar moments i limitar la resta.

Per Consumer/eroski.com