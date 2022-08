Títol: Top of the Lake

Durada: 60

Gènere: Drama

Creació: Jane Campion, Gérard Lee

Intèrprets: Elisabeth Moss, Gwendoline Christie, Alice Englert

Temporades: 2 Capítols: 12

Sinopsi:

Escrita i dirigida per Jane Campion (‘El piano’) i produïda per Iain Canning i Emile Sherman (‘El discurs del rei’), ‘Top of the Lake’ se centra en la vida de Robin Griffin (Elisabeth Moss, ‘Mad Men ‘, ‘L’Ala Oest de la Casa Blanca’), una detectiu que investiga la desaparició de la filla d’un cap local de la màfia.

Una nena de dotze anys desapareix misteriosament després d’haver estat vista en un llac d’aigües congelades. El que podria ser un cas més de desaparició es complica per dos motius: la petita, de dotze anys, està embarassada de cinc mesos i sempre s’ha negat a dir de qui, i el pare és un cap narcotraficant de la màfia.

Robin Griffin, un detectiu especialitzat en la investigació de desaparicions, es trasllada a Nova Zelanda per a seguir la pista a la petita i intentar començar una nova vida. Tot i això, hi ha persones interessades per a que no descobreixi la veritat, i el camí que deu de seguir s’anirà complicant a mesura que surtin a la llum diferents descobriments sobre el parador de la nena.