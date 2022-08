La Seu d’Urgell acollirà la Copa del Món de Canoa Eslàlom

El Parc Olímpic del Segre acollirà del 2 al 4 de setembre les proves finals del circuit de la Copa del Món de Canoa Eslàlom. Un total de 220 palistes provinents de 35 països es trobaran a la Seu d’Urgell, dels quals 13 seran de l’equip espanyol. La competició es tornarà a fer oberta al públic i s’espera omplir les instal·lacions d’eslàlom com en anteriors edicions no marcades per la pandèmia de la COVID-19. La cerimònia d’inauguració es farà al centre de la ciutat el dimecres dia 31 d’agost, a les vuit del vespre.

Francesc Viaplana, alcalde de la Seu d’Urgell, ha explicat que aquesta Copa del Món referma la voluntat de la capital de l’Alt Urgell de seguir al més alt nivell esportiu. “És la 20ª edició i, a més, és la darrera del circuit 2022, on es coneixeran els millors de la temporada”, ha remarcat. Viaplana també ha puntualitzat que la competició coincideix amb el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. “Clarament, més important que l’efemèride, és que després de tant de temps seguim estant al capdavant d’esdeveniments de talla mundial”, ha asseverat.

Meritxell Rodríguez, directora del Parc Olímpic del Segre, ha explicat que dels 13 esportistes de la selecció espanyola destaquen la basca Maialen Chourraut, que torna després d’una lesió que l’ha condicionat els darrers mesos i, en l’àmbit local, el palista del Cadí CK Miquel Travé, que participarà tant en caiac com en canoa, a més de Laia Sorribes, del Club Nàutic Mig Segre, que competirà en un bon moment de forma.

Tretze palistes de la selecció espanyola

Les aigües del Parc Olímpic de la Seu d’Urgell acolliran les modalitats de K1 i C1, tant en homes com en dones. Està previst que la final del circuit aglutini un total de 359 sortides d’embarcacions. Per l’equip espanyol, en K1D competiran Maialen Chourraut, Júlia Cuchí i Laia Sorribes, mentre que en K1H hi prendran part Joan Crespo, Manuel Ochoa i Miquel Travé.

Pel que fa a C1, Miren Lazkano, Ainhoa Lameiro i Klara Olazabal seran les representants en la categoria femenina, i Miquel Travé, Luis Fernández i el palista sub-23 David Burgos, en la masculina. Pel que fa a l’Extreme Caiac (CSLX), disputaran la prova Maialen Chourraut, Klara Olazabal, Olatz Arregui i Miren Lazkano (K1D) i David Llorente, Joan Crespo, Manu Ochoa i Miquel Travé (K1H).

En aquesta final està prevista la participació de dos olímpics espanyols de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP): la basca Maialen Chourraut, que es va penjar la plata en K1D als Jocs de Japó, medalla que se suma als seus altres dos metalls olímpics (or a Rio de Janeiro 2016 i bronze a Londres 2012), i el segovià David Llorente, que va quedar en la 10a posició en K1H als Jocs de Japó.

La palista local de la Seu, Núria Vilarrubla, que també en C1D va ser 8a al Japó, on va aconseguir el seu primer diploma olímpic, no podrà ser en aquesta edició ja que està embarassada i col·laborarà amb l’organització.

La Seu d’Urgell, més de 40 anys a l’alt nivell

El Parc Olímpic del Segre és tot un referent en l’organització de competicions internacionals de piragüisme en aigües braves amb més de quatre dècades d’experiència. Els Jocs Olímpics de Barcelona 92 van significar per a la Seu d’Urgell un èxit sense precedents i van marcar un abans i un després en la història.

A partir d’aquest any emblemàtic, s’han disputat, entre d’altres competicions, tres Campionats del Món (1999, 2009 i 2019) i vint edicions de la Copa del Món (l’última al setembre del 2021). També l’any 2011 va acollir els Campionats d’Europa, esdeveniment que va aconseguir un gran èxit de participació i organització.

La Copa del Món l’emetran Teledeporte de TVE i Esport3 de la CCMA. L’esdeveniment serà possible gràcies al suport de les institucions i dels patrocinadors locals, i la Diputació de Lleida i la Generalitat. La Seu tancarà la competició internacional després de les proves a Praga (República Txeca), Cracòvia (Polònia), Ljubljana (Eslovènia) i Pau (França), el proper cap de setmana, del 26 a 28 d’agost.