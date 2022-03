Com ensenyar a retallar amb les tisores als més petits

A partir dels 3 anys és l’edat òptima per a ensenyar als nens a retallar amb les tisores. Això sí, aquestes han de ser preferentment de plàstic, de forma arrodonida i de la grandària de les mans del petit. I no oblidar, que fins que no dominin la tècnica, hauran d’estar sempre sota supervisió d’un adult.

Abans d’iniciar l’aprenentatge, és molt important ensenyar als nens a agafar correctament la tisora. Això és, introduint el polze en l’orifici més petit (mirant cap amunt), el dit índex fora recolzant-lo en la part superior de la tisora, i el dit cor, dins de l’orifici més gran. Depenent de la grandària de la tisora, també caldrà introduir en el forat gran el dit anular i menovell. Ensenyar la posició correcta és essencial, així com ho és subjectar bé el llapis per a introduir-se en l’escriptura.

Retallar és una activitat ideal per a desenvolupar la destresa de la motricitat fina, però no tan sols això, sinó també per desenvolupar els músculs dels dits, agafar més força a la mà, aguditzar la coordinació “ull-ma” i aprendre a usar conjuntament totes dues mans, ja que una ha de dirigir l’eina, mentre que l’altra és l’encarregada d’anar desplaçant o girant el paper segons sigui necessari.

És una activitat que pot resultar una mica complexa sobretot al principi, i especialment per als esquerrans, per la qual cosa haurem de tenir paciència i anar avançant a poc a poc, començant primer per les línies rectes per a anar introduint a poc a poc la resta de figures o formes geomètriques.