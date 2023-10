Com baixar la pressió arterial

Una persona mesurant la seva pressió arterial (Getty images)

La pressió arterial és la força que la sang exerceix sobre les parets de les artèries mentre circula pel teu cos. Es mesura en mil·límetres de mercuri (mm Hg) i es presenta en dues xifres: la pressió arterial sistòlica (la primera xifra) i la pressió arterial diastòlica (la segona xifra). Per exemple, si la teva pressió arterial és de 120/80 mm Hg, la pressió arterial sistòlica és de 120 i la diastòlica és de 80. Quan tens els teus valors són de 140 mm Hg per a la tensió sistòlica i de 90 mm Hg per a la diastòlica, parlem de tensió alta, encara que a vegades ja es considera amb valors de 140/85 mm Hg.

La pressió arterial és un indicador important de la salut cardiovascular. Mantenir-la dins d’un rang normal és essencial per a prevenir problemes com la hipertensió (pressió arterial alta), que pot augmentar el risc de malalties cardíaques, ictus i altres problemes de salut. Aquí tens algunes maneres de reduir la pressió arterial:

Canvis en la dieta

Redueix la ingesta de sodi (sal). Elimina els aliments processats rics en sodi a la teva dieta. Augmenta la ingesta d’aliments rics en potassi, com plàtans, patates dolces, espinacs i alvocats. Segueix una dieta equilibrada i rica en fruits, verdures, cereals integrals i proteïnes magres.

Control del pes

La pèrdua de pes pot ajudar a reduir la pressió arterial en moltes persones amb sobrepès o obesitat.

Exercici físic

Fes activitat física regularment. L’exercici aeròbic, com caminar, córrer o nedar, pot ajudar a baixar la pressió arterial. Intenta fer com a mínim 150 minuts d’exercici moderat a la setmana, o 75 minuts d’exercici intens.

Reducció de l’estrès

Practica tècniques de relaxació com la meditació, el ioga o la respiració profunda per a reduir l’estrès. Intenta mantenir un equilibri entre la feina i el lleure i troba maneres saludables de gestionar l’estrès.

Limitació de l’alcohol i el tabac

Redueix o elimina el consum d’alcohol. Deixa de fumar.

Medicaments

En alguns casos, el metge pot prescriure medicaments per a controlar la pressió arterial alta. És important seguir les indicacions del metge i prendre els medicaments tal com es recomana.

Control regular

Fes controls regulars de la pressió arterial amb el teu metge per a assegurar-te que estàs mantenint-la dins dels nivells saludables.