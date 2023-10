Celebrar grans i petits la Castanyada i Halloween a la Seu

Festa de la Castanyada i Halloween a la Seu (Aj. la Seu)

Des de l’Àrea d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha organitzat un programa per a celebrar, conjuntament, la Castanyada-Halloween amb prop d’una desena de propostes lúdiques amb activitats per a les famílies, tant per a un públic gran com per a joves.

Al respecte, la regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, explica que el programa lúdic de la Castanyada-Halloween pretén que “els més petits i petites, juntament amb els grans, gaudeixin de la celebració i la tradició, d’aquestes dates. Aquest any, la convivència entre festes és l’essència i motor d’una vivència global, empàtica i enriquidora. Castanyada i Halloween, arriben de la mà, amb més força que mai”.

La regidora d’Infància i Joventut remarca que “s’ofereixen activitats per a tothom, en una Castanyada que promet ser terroríficament divertida. I enguany, com a novetat, els joves del territori podran gaudir d’un escape room de Halloween que aporta frescor a la variada proposta d’entreteniment d’aquesta tardor”.





Castanyada-Halloween

Així, la celebració de la Castanyada-Halloween s’iniciarà el divendres 27 d’octubre, a les vuit del vespre, amb la proposa ‘Llegendes maleïdes’, que s’adreça a nois i noies a partir de 12 anys d’edat, que anirà a càrrec de Pere Macià i Jonathan Jiménez, al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell. L’activitat és gratuïta i no cal inscripció prèvia.

Per al dissabte 28 d’octubre, al matí, al peu del passeig Joan Brudieu, hi haurà diferents tallers dedicats tant a la Castanyada com al Halloween. També s’explicaran contes amb el taller ‘Tinc por’ per a parlar sobre les pors, a càrrec de la Tribu Juganera; i la cursa d’orientació ‘Mama Por’, adreçada a nens i nenes a partir de 8 anys, organitzada per Meteopirineus.





Som més de castanyada o de Halloween?

Per a saber si els urgellencs i les urgellenques són més de Castanyada o de Halloween se celebrarà una votació popular el mateix dissabte, a les 13:15 hores. Aquesta activitat serà dinamitzada per l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell.

Per a la tarda del dissabte, 28 d’octubre, s’ha organitzat l’escape room ‘La mansió Van Grimer’, proposta adreçada a joves a partir de 15 anys. Per a participar cal fer inscripció, que és gratuïta, des del codi QR del cartell. Cal apuntar-se en grup amb un màxim de 5-6 persones. Aquest escape room es realitzarà en tres sessions diferents: a les 16h, a les 17:20h i a les 18:40h.

Per al dimecres, 31 d’octubre, hi haurà l’activitat familiar, la ‘Caustanyada’ amb venda de castanyes, música i tallers, a càrrec de l’AEiG Urgellenc, a la plaça Soldevila, a partir de les cinc de la tarda.

A la mateixa hora, però a la sala del casal de la gent gran del centre cívic el Passeig hi haurà ball amb l’Agustí Busquets i el seu acordió, amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Conservatori de Música dels Pirineus. I, tot, acompanyat de coca i moscatell. Aquesta activitat s’adreça a persones grans.

La programació Castanyada-Halloween culminarà el dimecres, 1 de novembre, Tots Sants, amb la projecció de la pel·lícula de terror Smile a Cinemes Guiu, a les set de la tarda. El preu de l’entrada és de 2 euros. Aquest film és apte per a nois i noies a partir de 12 anys.