Un equip mèdic realitzant una intervenció de cirurgia estètica (Piron Guillaume)

La tardor amb les seves pluges i l’hivern amb el seu fred corresponent són èpoques que conviden a quedar-nos a casa, sortir menys i a descansar més. Per això, si fa molt temps que penses a realitzar-te una cirurgia estètica, aquest és el moment de plantejar-t’ho. Sobretot, si vols aconseguir una recuperació ràpida i sense complicacions. I és que, hi ha més d’una raó per la qual la tardor i l’hivern són les millors èpoques per a sotmetre’s a una cirurgia estètica.

El primer a destacar és que l’estació ideal per a realitzar-te qualsevol mena de cirurgia és en la qual disposis de temps suficient per a cuidar-te i recuperar-te. Per tant, aquestes dues estacions ens ofereixen múltiples avantatges a l’hora d’assegurar l’èxit del postoperatori.

Entre altres factors, un dels més importants és el clima. El fred ajuda a moderar el procés inflamatori en qualsevol operació. A més, la baixa incidència dels raigs solars i la disminució de les hores de sol faciliten una bona cicatrització, i redueixen el risc de taques i cicatrius. Encara que, fins i tot, en aquestes èpoques, és necessari l’ús de protector solar.

Segons ens expliquen des de la Clínica Martín del Yerro | Amselem, les cirurgies més demandades durant aquestes dues èpoques poden dividir-se en dos grans grups:

Cirurgia estètica corporal

Entre les intervencions de cirurgia estètica corporal destaquen les cirurgies de mama i la liposucció.

Cirurgia de mama

Dins de les cirurgies de mama, diferenciem entre la mamoplàstia d’augment, una intervenció que augmenta el volum i millora la forma i l’aspecte de la mama, harmonitzant les proporcions i l’equilibri de la seva figura, i la mamoplàstia de reducció. Amb aquesta operació es disminueix la grandària dels pits molt grans i pesants, eliminant grassa, teixit mamari i pell. En algunes ocasions, per a aconseguir un pit més proporcionat, s’acostuma a reduir també la grandària de l’arèola i fins i tot el del mugró.

Una altra de les operacions dins d’aquest camp és la de mama tuberosa, que rep el seu nom per la forma que adquireix quan es produeix el seu desenvolupament durant l’adolescència. Aquesta forma es caracteritza per un desenvolupament insuficient de la part inferior de la mama.

Entre les característiques més comunes de les mames tuberoses, es poden diferenciar la forma cònica o morruda, molta separació entre els pits, arèoles grans, falta de desenvolupament en la part inferior o lateral, i l’asimetria. Aquestes es poden classificar per graus o tipus segons les anomalies presents.

Amb aquesta operació, s’aconsegueix eliminar la seva forma cònica o de tub, canviant-la per una forma més arrodonida, donant-li volum addicional al pit en les zones que falten, corregir, o en el seu cas reduir, l’aspecte de l’arèola i les possibles asimetries. Aquestes intervencions es poden dur a terme amb pròtesis, o, en canvi, amb autoempelts de greix de la mateixa pacient.

Finalment, dins de les cirurgies de mama, s’inclou l’operació de pit per segona vegada. Sent les més freqüents l’extracció d’implants i el recanvi d’aquests.

Liposucció

Una altra de les intervencions corporals anteriorment citades que més es realitzen és la liposucció. Gràcies a ella, s’eliminen de manera permanent les acumulacions localitzades de greix, remodelant la figura, i no deixa cicatrius visibles, ja que, per a la introducció de les cànules, es realitzen incisions molt petites, d’uns 3 mm de longitud. Entre les zones en les quals es pot realitzar, consten l’abdomen i la cintura, cuixes, malucs i natges, esquena, mames (ginecomàstia en homes), i cames.

Cirurgia estètica facial

Pel que respecta a les intervencions facials, les tres més demandades són la rinoplàstia, el lífting facial i la blefaroplàstia.

Rinoplàstia

Permet corregir o embellir el nas, canviant la seva forma i grandària, es corregeixen defectes congènits o adquirits per un accident, malaltia o cirurgia nasal anterior, etc. Aquesta cirurgia, també és recomanada per a la reducció del dors nasal, per a eixamplar o estrènyer el nas, i per al tractament de la punta nasal o la correcció del septe nasal.

Lífting facial

Consisteix a realitzar una elevació i tibat de la pell dels teixits profunds, aconseguint un aspecte més jove i amb menys arrugues. Reverteix l’envelliment facial que, depenent de la persona, comença a manifestar-se en alguns casos a partir dels 30 anys.

El Lífting del Vector Natural és una tècnica de cirurgia de ràpida recuperació que rejoveneix el rostre, elimina arrugues i recupera la fermesa del teixit. Per a obtenir un millor resultat, es pot combinar aquesta cirurgia amb la blefaroplàstia:

Blefaroplàstia

Va dirigida a la zona de les parpelles, tractant el seu envelliment, malformació o alteració estètica, i es pot realitzar tant en la parpella superior (blefaroplàstia superior) quan la pell i les bosses de greix es desenvolupen en excés en la parpella superior, produint una caiguda de la parpella que pot arribar a interferir la visió en tapar-se parcialment l’ull, com en la parpella inferior (blefaroplàstia inferior), que tracta les bosses inferiors que van apareixent, engruixant la zona de les ulleres.





Per bellezaactiva.com