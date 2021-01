Per als teus esdeveniments, ja siguin presencials o virtuals, tria les teves millors gal·les i presenta el teu millor rostre, maquillant-te per a desplegar tot el teu encant i posar una mica de llum en aquests moments durs que estem passant… De la mà de la gamma Couvrance d’Eau Thermale Avène, t’expliquem com aconseguir un maquillatge perfecte per a corregir imperfeccions, perquè totes tenim granets, vermellors i ulleres a amagar… Pren nota, comencem!

Una pell perfecta hauria d’estar lliure d’imperfeccions, tanmateix això és gairebé impossible, sobretot en aquesta època en la qual el maskné ha arribat a les nostres vides. Però no et preocupis, si utilitzes bé els colors, podràs dissimular aquestes imperfeccions i tindràs una pell magnífica que et farà sentir més segura de tu mateixa…

Els colors es complementen

Una de les primeres coses que aprèn un estudiant de maquillatge és el cercle cromàtic, basat en la complementarietat dels colors, amb el qual pots crear un vel de correcció gairebé imperceptible sobre la imperfecció del rostre. Ben utilitzat aconseguiràs un treball a mida per a obtenir un efecte natural.

Fixa’t en el color de la teva imperfecció, i cerca el costat oposat del cercle cromàtic… Així doncs:

les rojors es neutralitzen amb el color verd

es neutralitzen amb el color verd les taques marrons s’atenuen amb el coral

s’atenuen amb el coral les ulleres violetes es contraresten amb el violeta



Passos de maquillatge per a corregir imperfeccions

Qualsevol maquillatge es divideix en diverses fases que hem de seguir per a un resultat impecable. El primer i imprescindible és un rostre net i ben hidratat. A partir d’aquí, comencem a jugar amb colors!

Neutralitzar les imperfeccions

Per a aquesta fase has d’identificar l’«enemic a combatre», és a dir, si el que necessites és amagar un granet, una taca o les ulleres.

Verd: ajuda a camuflar vermellors (cuperosi, rosàcia, cicatrius recents, rojor postlàser, marques de naixement)

ajuda a camuflar vermellors (cuperosi, rosàcia, cicatrius recents, rojor postlàser, marques de naixement) Groc: ajuda a camuflar imperfeccions de tons blavosos (induïts per trauma o hematoma postprocediment, ulleres de to blau, venes varicoses)

ajuda a camuflar imperfeccions de tons blavosos (induïts per trauma o hematoma postprocediment, ulleres de to blau, venes varicoses) Coral: ajuda a camuflar hiperpigmentacions (ulleres marrons fosques, taques marrons, cicatrius marrons, màscara de l’embaràs).

Corregeix i unifica el to

Ara que has neutralitzat les imperfeccions, arriba el moment d’unificar el to, segons les teves necessitats i desitjos, utilitzant un maquillatge fluid. És important que en aplicar-lo ho facis suaument, amb els dits o un pinzell, per a no arrossegar les correccions anteriors…

Retocs puntuals

És possible que després de la base del maquillatge hagis de donar, encara, algun toc per a dissimular alguna imperfecció. Si utilitzes un pinzell corrector et pot ajudar a dissimular les:

ulleres: per a això has d’aplicar una mica de producte en la zona interior de l’ull i difuminar cap a la part exterior de la ullera.

per a això has d’aplicar una mica de producte en la zona interior de l’ull i difuminar cap a la part exterior de la ullera. taques fosques i cicatrius: aplica-ho sobre les imperfeccions que vulguin difuminar-se.

aplica-ho sobre les imperfeccions que vulguin difuminar-se. arrugues d’expressió: aplica-ho entre les celles, al llarg dels solcs i en el buit de la barbeta.

Sigui com sigui la imperfecció, després d’esperar uns segons, difumina amb el dit anul·lar –mitjançant petits tocs– les vores de la correcció. Neteja la punta del pinzell amb aigua i sabó una vegada a la setmana

Per bellezactiva.com