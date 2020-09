Granets en el rostre en època COVID-19? Es diu ‘mascne’ i així ho pots combatre

En només cinc mesos el nostre vocabulari s’ha ampliat amb nombrosos termes vinculats a la COVID-19: coronavirus, corba de contagi, pacient zero, rastrejador, pandèmia, gel hidroalcohòlic… Alguns ja existien, encara que no estaven dins del nostre lèxic habitual, però altres acaben de néixer, com és el cas de mascne, la combinació de mascareta + acne. Tal vegada no saps què és, però segur que ho has sofert… o ho sofriràs. T’expliquem com acabar amb ell!

L’acne és una afecció dermatològica que va més enllà de l’adolescència, els adults també el sofreixen. No obstant això ara, amb l’ús habitual –i moltes vegades durant hores– de la mascareta, és molt més habitual. Com ens explica Elisabeth San Gregorio, directora tècnica de la signatura cosmecèutica Medik8: «Això es deu a que la pell redueix la seva possibilitat de transpiració. Es produeix un continu baf a la regió inferior del rostre, que afavoreix el que anomenem pell asfixiada». Però el problema va més enllà.

Com afirma Raquel González, directora d’educació de Perricone MD: «la mascareta és un focus de bacteris. Si utilitzem la mateixa un dia darrere l’altre, encara que protegeix a l’organisme, va dipositant gèrmens sobre el teixit, amplificant les possibilitats de produir infeccions en els fol·licles pilosebacis».

Com acabar amb el mascne

Ara ja saps per què es produeix, això és un gran avanç! Ara has de fixar la teva atenció en com evitar-ho. Per a això la màxima higiene del rostre és fonamental. Així com aplicar productes que afavoreixin l’exfoliació i la renovació cel·lular, de manera que les cèl·lules mortes es retirin diàriament, per a evitar focus d’infecció.

«Quan ja hi ha casos d’acne acuitat, a més de la higiene, caldrà afegir passos de tractament que redueixin la inflamació i aportin principis anti-bacterians, així com actius que promoguin la regeneració de la pell, com puguin ser els alfa i betahidroxiàcids, els retinoides, la plata col·loidal, la niacinamida o el zinc», comenta Estefanía Nieto, directora tècnica d’Omorovicza.

Per bellezactiva.com