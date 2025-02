Colpidor adeu al jove motorista mort diumenge en un sinistre a Montferrer

El vehicle fúnebre acompanyat per un gran nombre de motoristes (AndorraDifusió)

Uns 200 motoristes han assisteixen a l’enterrament del jove motorista andorrà que va perdre la vida en un accident de circulació a la carretera N-260, al terme de Montferrer i Castellbò, en topar contra un cotxe. Els malaurats fets van tenir lloc el passat diumenge, dia 16 de febrer, a la tarda. El difunt es dirigia amb la seva moto cap al Principat d’Andorra, on hi residia i era molt conegut. El sinistre, segons les primeres informacions dels Mossos d’Esquadra, va ser provocat per una imprudència del conductor de l’automòbil. Això li va comportar la seva detenció.

El punt de sortida dels motoristes, en l’acte emotiu de comiat del jove mort, ha estat el Tanatori Nacional, amb destí final a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, on familiars i amics, amb un profund dolor, s’han acomiadat del noi de 21 anys.