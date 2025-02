Mònica Doria, 11a a la final en caiac de l’Open d’Austràlia

Mònica Doria en plena competició (FACC)

Mònica Doria comença la temporada fregant el top-10 a l’Open d’Austràlia. La palista andorrana ha finalitzat la final de caiac en onzena posició en la que ha estat la primera competició de la temporada 2025. Una prova que havia de servir per a agafar el primer contacte amb el canal de Penrith, a Nova Gales del Sud, el mateix canal en el qual es disputaran els mundials aquest estiu.

En la primera jornada de l’Open d’Austràlia, s’ha començat amb les proves de caiac. Doria arrencava amb una solvent tercera posició a la primera mànega que li va permetre accedir a la final a només 1.38″ de la nord-americana Evy Leibfarth i a només sis dècimes de l’australiana Jessica Fox.

Ja a la final, l’esportista del Principat ha sortit amb la voluntat de lluitar pel podi. Doria estava en la lluita per a obtenir un gran resultat tot i haver penalitzat a les portes quatre i vuit, el que l’ha obligat a forçar durant la resta del traçat. La palista s’ha mantingut en bons temps, però ja en el tram final (porta 17) ha acabat saltant-se la porta per a acabar en onzena posició. El podi de la final ha acabat dominat per tres australianes: Jessica Fox, Kate Eckhardt i Noemi Fox.

Després de la prova, Doria ha valorat positivament la competició i el primer contacte amb el canal. “Estem satisfets pel fet de ser la primera competició de la temporada; seguim sumant baixades en el canal dels mundials de 2025, que és el més important per a nosaltres més enllà del resultat final”, ha explicat. Tot i el desenllaç de la final, la palista ja pensa en la prova de caiac. “Em quedo amb la solvència amb la qual he entrat a la final, que és el que ens permetrà lluitar per coses importants en el futur. Ara a seguir treballant i a afrontar el caiac”, ha conclòs.