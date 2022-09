Coll de Nargó estrena l’Open Psicobloc

Coll de Nargó (Alt Urgell) estrena aquesta setmana una nova activitat: l’Open Psicobloc. La primera edició de la nova competició d’escalada, que ha impulsat l’establiment especialitzat Samarkanda, tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de setembre. En l’organització també hi està implicat l’Ajuntament nargoní. La idea ha rebut el suport de diversos col·laboradors locals o vinculats a aquest esport.

L’Open començarà divendres dia 9 amb la possibilitat de practicar plafó i slackline sobre l’aigua, des del migdia i fins a la nit. També hi haurà música i servei de bar. El plafó romandrà obert fins a les 7 del vespre; i la piscina, fins a les 10 de la nit. L’organització oferirà un passi al preu de 7 euros que permet entrar al recinte al llarg dels tres dies. Tota la recaptació es destinarà a millorar equipaments locals.

Dissabte 10 començarà la competició d’adults (majors de 14 anys), amb sorteig de premis per als participants. També hi haurà espectacle de teles, slackline i un food truck. En aquest cas la inscripció té un preu de 15 euros per als dos dies, que inclou entrepà, beguda, accés al recinte i al sorteig i una bossa. Es pot confirmar al perfil d’Instagram @samarkanda_ncs.

Finalment, per a la Diada (diumenge 11), es continuarà amb la competició d’adults i també es disputarà la infantil, per a menors de 14 anys. Es durà a terme al migdia (12.00-15.00 h) i prèviament, des de les 10 del matí, s’oferirà un esmorzar. En aquesta última prova no cal inscripció prèvia i, aquesta, es podrà fer al recinte mateix.