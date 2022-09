Llista d’espera per a obtenir un pis a l’hostal Calones

Nou persones estan a l’espera de poder rebre una plaça per a viure als pisos per a la gent gran a l’hostal Calones d’Andorra la Vella, cinc de les quals són dones i, les altres quatre, homes. Es tracta de persones més grans de 65 anys, que viuen soles i que compleixen els requisits necessaris, recollits al reglament, per a poder gaudir d’un d’aquests habitatges que el comú ofereix a persones jubilades que viuen soles i que han de satisfer pels pisos un preu adaptat a la seva renda.

Un dels sol·licitants fa gairebé un any que s’espera, ja que va fer la demanda a finals de 2021. La resta de peticions s’han tramitat aquest any, segons informa el comú d’Andorra la Vella. Aquest 2022 nou persones més han demanat beneficiar-se del servei, però han quedat descartades per no complir els requisits que s’estipulen. Entre les causes per a denegar el servei hi ha hagut alguns que superaven el llindar d’ingressos establert. Altres han estat el temps de residència necessari o perquè tenien un pis en propietat.