“Cumbres borrascosas”, d’Emerald Fennell

Ja és als cinemes la tan esperada adaptació del clàssic romàntic d’Emily Brontë, ‘Cims borrascosos’, a càrrec d’una de les directores més originals del panorama internacional, Emerald Fennell, tot coincidint amb l’anomenat Dia dels Enamorats en una calculada estratègia de màrqueting. Aquesta megalòmana producció de Warner s’ha vist engolida per la picabaralla entre els estudis i la plataforma Netflix que havia anunciat la compra de la llegendària marca. El resultat d’aquesta guerra comercial farà que, de moment, aquesta ambiciosa ‘Cumbres borrascosas’ resti fora del catàleg de Netflix i del seu servei en streaming per als abonats. La producció va a càrrec de la mateixa cineasta Fennell al costat de Josey McNamara o Margot Robbie, la protagonista principal també d’aquesta versió cinematogràfica.
Cal dir que la faceta com a productora de l’actriu australiana és de gran importància perquè ella va ser l’encarregada de produir tant la primera pel·lícula d’Emerald Fennell, ‘Promissing Young Women’ (2020) – guanyadora de l’Oscar a millor guió original i nominada a millor pel·lícula i millor director -, com la seva celebrada segona pel·lícula, ‘Saltburn’ (2023). La mateixa cineasta s’ha encarregat d’escriure’n també el guió, cercant l’originalitat en adaptar un text immortal sempre molt estimat pel cinema, que ha generat múltiples versions per a tots els gustos. ‘Cumbres borrascosas’ Compta amb un llaminer i seductor cartell publicitari d’aires retro amb la popular protagonista de l’èxit de taquilla ‘Barbie’ (2023, Greta Gerwig), Margot Robbie, aparellada aquí amb Jacob Elordi, nominat enguany a millor actor secundari pel seu paper del desvalgut monstre al ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro.
Un pròleg desconcertant, de maneres esbojarrades, celebrant el dia del penjat enmig de l’aclamació popular, serveix com a preàmbul a l’arribada d’un nen del carrer a la casa dels Earnshaw, ‘Cims borrascosos’. En un ambient pobre, lúgubre i degradat es forjarà l’amistat fraternal entre la nena Cathy i el nouvingut orfe de nom Heathcliff. Salt a la joventut, Cathy (Margot Robbie) i Heathcliff (Jacob Elordi), cossos radiants, el despertar del desig, frenat. L’estada de la noia d’origen humil Cathy a casa dels Linton, una família benestant, fa que ella s’emmiralli en el luxe i la riquesa, modelant el seu caràcter i inquietuds, transformació que desembocarà amb el seu casament amb Edgar Linton (Shazad Latif) provocant la fugida de Heathcliff. El retorn de Heathcliff, ara ric i transformat en un atractiu cavaller, desencadenarà una passió arravatada i irrefrenable en Cathy mentre Heathcliff s’aprofitarà de l’atracció que experimenta per ell la germana d’Edgar, Isabella (Alison Oliver), per a seduir-la amb el propòsit d’aprofitar-se d’ella i humiliar-la amb tota la crueltat possible.
Una concepció escènica grandiloqüent que fa que a estones aquest melodrama tempestuós sembla un conte de fades amb cases com castells opulents i Cathy esdevinguda una princesa de conte. L’ampul·lositat formal sembla que ens vulgui retornar a les cases de nines, els colors llampants i l’atmosfera kitsch de ‘Barbie’. Una estètica histriònica, cridanera, a estones brillant, amb llampegades de genialitat, però molts moments irritants i superflus. El predomini de l’artifici i els reclams estetitzants fa que tot plegat sigui pur foc d’encenalls on acaba imperant la buidor. Falses expectatives generades per una pel·lícula molt descompensada, irregular. Una fallida reinterpretació d’un clàssic literari. Completen el repartiment Hong Chau com a Nelly Dean, criada i confident de Cathy, Martin Clunes com el borratxo i violent Sr. Earnshaw i Ewan Mitchell com el criat Joseph.