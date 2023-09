Catorze restaurants, a la ruta de la tapa de la Pitavola

Imatge de la Ruta de la Tapa de la Pitavola de 2022 (Eduard Comellas)

Gran resposta del sector de la restauració d’Arinsal, que s’ha sumat aquest cap de setmana a la Pitavola del Comapedrosa, la fira mercat de natura i artesania. Tant al migdia com al vespre, els catorze restaurants participants oferiran tapes creatives. Caldrà anar en persona a descobrir-les, ja que porten noms tan divertits com “Univers estel·lar” o “Lluna i estrelles”, ja que s’han inspirat en la certificació de la Massana com a territori Starlight. El preu de la tapa més beguda serà de 3,50 euros. A més de gaudir de la bona gastronomia, les persones que facin la ruta entraran en el sorteig de diferents premis.

D’altra banda, la Pitavola ofereix vuit sortides guiades per les quals cal fer inscripció prèvia, trucant al 869 500. Quatre de les sortides ja tenen totes les places ocupades, però encara en queden algunes per a fer excursions al refugi de les Fonts, al Camí de les Carboneres i a Prats Nous, a més de la sortida per a conèixer els ocells del Parc Natural del Comapedrosa. També queden places per als tallers de fotografia i de cosmètica.

Un dels moments més divertits del mercat serà diumenge al migdia, amb l’espectacle de carrer de l’Esperanceta de casa Gassia.

El mercat, que dona el tret de sortida a les fires de tardor del país, comptarà amb trenta-tres parades d’artesans i productors locals del Principat, però també dels Pirineus catalans i francesos, ja que els tres territoris forment part del Parc Pirinenc de les Tres Nacions. Una de les zones que suscita més interès és el carrer dels oficis, que enguany comptarà amb la incorporació d’un teixidor de llana i un bufador de vidre.

Es mantindrà l’espai el Niu, al costat de Percanela, amb estands de cervesa artesana i sessions chill out. També hi haurà escape rooms, una exposició i vídeo mapping sobre la transhumància i un iglú planetari.

A més, tothom es podrà endur el seu record de la Pitavola, ja que s’instal·larà un videobooth.