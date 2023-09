La Seu presenta la Lliga Catalana AON 2023 Femenina

Presentació de la 35a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina, a la Seu (Aj. la Seu)

El Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell -lloc on es jugarà la competició- ha estat l’escenari, aquest dimarts 26 de setembre, de la presentació de la 35a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, juntament amb la regidora d’esports de la ciutat, Bàrbara Romeu; el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril; i el president de l’AE Sedis, Pere Porta.

La Lliga Nacional Catalana AON 2023 Femenina comptarà amb la presència del Cadí La Seu, el Barça CBS, l’Spar Girona, i el Talenom Boet Mataró com a campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge 2023. Organitzada per l’FCBQ amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la competició tornarà a adoptar el format de Final a Quatre (semifinals + final) en el que serà un dels grans esdeveniments a terres lleidatanes en commemoració d’un Centenari del Bàsquet Català (1923-2023) que compta amb el suport institucional de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Diputació de Lleida, amb CaixaBank i Spalding com a Premium Partners, i el patrocini oficial de Loteries de Catalunya i TGO DX.

Divendres, 29 de setembre, es disputaran les semifinals que arrencaran a les 18:15h amb el partit entre l’Spar Girona i el Barça CBS. D’altra banda, el Cadí La Seu, vigent campió de la competició, s’enfrontarà amb el vencedor de la Lliga Catalana Femenina Challenge 2023 (Talenom Boet Mataró) a la segona semifinal prevista per a les 20:45h. La final es disputarà diumenge 1 d’octubre a les 17h. Tots els partits s’emetran en directe per la Televisió de Catalunya a través del seu canal Esport3.

Les entrades i abonaments per a aquesta Lliga Catalana AON 2023 Femenina estan a la venda al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a un preu 15 euros per cada jornada i 20 euros en cas d’adquirir l’abonament per a les dues jornades.