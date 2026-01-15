Catalunya allibera aigua d’alguns embassaments davant de la previsió de pluges quantioses durant els propers dies

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) incrementarà durant les properes hores l’alliberament d’aigua d’alguns embassaments de les conques internes, davant de la previsió de pluges importants durant els propers dies. El global de les conques internes se situa per damunt del 86% de la seva capacitat i la mesura es concentrarà en els embassaments del Ter (sistema Sau-Susqueda), Darnius Boadella i l’embassament de Foix.
L’objectiu és d’augmentar el resguard en aquests embassaments, que són els que tenen volums més alts, amb l’objectiu de poder assumir l’aigua que entri des de les capçaleres dels rius, sense que això suposi una pèrdua de recurs.
Els embassaments del sistema Ter se situen avui al 90% de la capacitat. Amb l’objectiu d’estabilitzar volums i disposar de major resguard, es passarà d’alliberar 3 m3/s a 15 m3/s. Pel que fa a l’embassament de Foix, aquest es troba al 82,4% de la seva capacitat i es passarà dels 85 als 300 litres per segon. En aquest darrer cas, l’objectiu és d’augmentar el resguard en previsió de les entrades d’aigua arran de les pluges. Finalment, respecte a l’embassament de Darnius Boadella, es preveu incrementar el cabal de sortida en aproximadament 2 m3/s (ara s’alliberen 0,3 m3/s).
Pel que fa a la resta d’embassaments, aquests mantenen els alliberaments habituals per a garantir les demandes d’aigua i el cabal ecològic. Durant l’episodi de pluges, es farà un seguiment continuat de l’evolució dels cabals i la seva repercussió en els embassaments per a definir possibles canvis i mesures.