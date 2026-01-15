L’N-260, una carretera d’eslàlom

L’aparició, ara fa poques setmanes, de desenes de sots a la calçada ha complicat aquest començament d’hivern la circulació a la carretera N-260 (Eix Pirinenc) en el tram entre Martinet i el Pont de Bar. Els forats s’han multiplicat tot coincidint amb l’inici de la temporada de neu i en alguns punts n’hi ha diversos en molt poca distància. Així ho publica RàdioSeu.
Alguns conductors ja es van fer ressò d’aquesta situació durant les festes de Nadal, a través de les xarxes socials, però de moment la problemàtica persisteix i els sots han esdevingut un risc per a la seguretat del trànsit, atès que obliguen els conductors a fer girs bruscos per a evitar-los, a banda de poder danyar seriosament els amortidors dels vehicles. La zona on l’asfalt ha quedat més degradat és al pas pels nuclis dels Arenys i el Pont de Bar, a prop del límit entre l’Alt Urgell i la Cerdanya. Alguns d’aquests forats tenen una profunditat d’una polzada i una llargada d’entre mig metre i més d’un metre.
Fonts de la Subdelegació del Govern espanyol a Lleida han explicat a RàdioSeu que en els pròxims dies analitzaran aquesta situació, amb els responsables de Carreteres, per a mirar de solucionar-la. En aquest sentit, tècnics de l’equip de manteniment d’aquesta part de l’N-260 ja en són coneixedors i hi han passat els darrers dies per a supervisar el terreny.
Senyals provisionals
Paral·lelament, ja fa uns dies que hi ha instal·lats senyals provisionals a peu de carretera per a advertir d’aquest perill als conductors. En alguns d’aquests senyals se’ls insta a reduir la velocitat a un màxim de 60 km/m; i en alguns punts, a només 40 km/h.
De moment, des de la subdelegació no han detallat quina pot ser la causa de l’aparició d’aquestes desenes de sots. A banda de la zona entre Martinet i el Pont de Bar també n’han aparegut, tot i que no tan nombrosos, al pas pels municipis de Bellver de Cerdanya i de Prullans.