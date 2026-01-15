Missió de prospecció empresarial a la fira Euroshop de Düsseldorf per a reforçar la competitivitat del comerç andorrà

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) organitza una missió de prospecció comercial a Alemanya que consisteix en la participació a Euroshop, una fira internacional de referència del sector retail a escala mundial, que tindrà lloc del 23 al 26 de febrer de 2026, a Düsseldorf. Aquesta acció s’emmarca dins del Pla Estratègic de Compres del Govern d’Andorra, presentat el març de 2024, i respon a la voluntat de la Cambra de dotar el teixit comercial andorrà d’eines específiques per a afrontar el context actual de transformació del comerç, reforçar la competitivitat de les empreses i posicionar Andorra com una destinació de compres de referència.
La fira Euroshop reunirà les principals tendències internacionals en innovació, digitalització, sostenibilitat i experiència de client, i esdevé un espai clau per a detectar oportunitats i bones pràctiques aplicables al comerç andorrà.
Una missió amb visió estratègica i enfocament pràctic
L’organització d’aquesta missió combina una visió estratègica de país amb un enfocament operatiu i pràctic per a les empreses participants. Entre els principals objectius destaquen la transferència de coneixement internacional, l’anticipació de les tendències que marcaran el futur del retail, la integració de tecnologia i emoció en l’experiència de compra i l’impuls de models comercials més sostenibles i eficients.
Aquesta acció s’adreça a empresaris i professionals del sector comercial, així com a dissenyadors i arquitectes de botigues, proveïdors de tecnologia, especialistes en màrqueting comercial, empreses de shopfitting, restauració integrada i altres agents vinculats a la cadena de valor del comerç.
Agenda personalitzada i assessorament especialitzat
El programa inclou dos dies de visita a la fira, complementats amb una ruta de prospecció comercial urbana a Düsseldorf, amb l’anàlisi de conceptes de botiga, experiència de client, visual merchandising i integració tecnològica. Cada participant disposarà d’una agenda personalitzada i adaptada al seu perfil i interessos.
La missió ofereix assessorament especialitzat abans, durant i després del viatge, així com l’elaboració d’un informe executiu final amb conclusions i recomanacions, i una sessió online de retorn per a consolidar el coneixement adquirit i ampliar l’impacte de l’acció.
Amb aquesta iniciativa, la Cambra reafirma el seu “compromís amb la modernització i la competitivitat del comerç andorrà, apostant per la innovació, el coneixement i la connexió amb els principals referents internacionals del sector”.
Les empreses i professionals interessats a participar en aquesta missió o rebre més informació poden posar-se en contacte amb l’Stella Canturri, responsable de formació, comerç i turisme de la Cambra al telèfon +376 809 292 o bé, al correu electrònic stella@ccis.ad.