Castellciutat organitza una votació per a decidir els nous murals de la vila

Castellciutat organitza aquest cap de setmana una consulta popular, adreçada principalment als veïns i veïnes, per a decidir com seran els nous murals que es preveu pintar a la vila. Els habitants podran dir-hi la seva aquest dissabte, 1 d’octubre, al matí (10.00-14.00 h) i a la tarda (16.00-20.00 h), i també diumenge a la tarda (18.00-20.00 h), mitjançant una urna instal·lada a la plaça de l’Arbre.

Les butlletes ja s’han començat a repartir els dies previs a la botiga Queviures Manel, tot i que també se’n podrà trobar al mateix punt de votació al llarg de dissabte i diumenge. Es podrà triar entre les propostes presentades per dos artistes urbans de la comarca: Arnau Orobitg i Oriol Garreta ‘B:K’. Membres de l’organització seran en tot moment a la mesa de votació per a resoldre qualsevol dubte i garantir el correcte funcionament del procés.

Tal com ja és habitual, els nous murals tindran com a tema central les tradicions i els records de Castellciutat, amb l’objectiu d’enfortir el sentiment de poble i alhora potenciar l’atractiu turístic del nucli. Aquest projecte es va iniciar l’octubre de 2020, en plena època de restriccions sanitàries per la COVID, amb la instal·lació d’una pintura de grans dimensions en una paret de Cal Duat, al carrer de Marc Comes, a càrrec del conegut artista urbà Roc Blackblock. Aquella creació estava dedicada al ball de l’Esquerrana i va adquirir força ressò.

L’any passat es va donar continuïtat a la proposta, amb dos murals pintats per l’urgellenc B:K. El primer, a l’entrada del poble pel Camí de la Seu, recrea un càntir. I el segon, al carrer del Doctor Robert, homenatja les Caramelles amb una imatge de tres cantaires de mitjan segle XX.